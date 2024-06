A- A+

SÃO JOÃO RECIFE Comida de terreiro na programação junina no Sítio Trindade tem, visse? Mais de 6mil itens para degustação poderão ser apreciados na 16ª Exposição Culinária Afro-Brasileira no Ciclo Junino do Recife, nesta terça-feira (18)

Além do tengo-lengo-tengo da sanfona e de todo clima junino típico desta época do ano, o Sítio Trindade - polo principal do Ciclo Junino no Recife - vai ser palco nesta terça-feira (18), da 16ª Exposição Culinária Afro-Brasileira.



A ideia é levar comida de terreiro ao público, que vai poder degustar de mais de 6 mil itens, apreciados gratuitamente das 18h às 23h.



Expositores da Região Metropolitana do Recife, mestras e mestres da culinária tradicional de terreiro, e do Ciclo Junino, integram a mostra - idealizada também para contar um pouco sobre a história de Xangô.



Assim como São João, Xangô é homenageado com um dos símbolos típicos dos festejos: a fogueira.





"Xangô é o senhor da justiça, dos trovões e e das pedreiras, seu elemento é o fogo e as cores da indumentária são vermelho, branco e marrom. A comida de santo é um alimento produzido de forma ritualística nos terreiros das religiões de matriz afro-brasileira", explica Carmem Lélis, pesquisadora da Prefeitura do Recife.

Com apoio da Prefeitura do Recife, a 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino é coordenada pela sacerdotisa e produtora Cultural Mãe Elza de Yemojá, e o responsável litúrgico é do terreiro Ilé Àse Egbé Awo.

PROGRAMAÇÃO

18h - Celebração aos ancestrais Àdúrà (reza) e início do Sirè-Orin Òrìsà, Vodun, Nkise (cânticos) à Divindade ÈSÚ

19h - Início da degustação - Continuação do Sirè (cânticos) - Grande Roda

20h - Entrega da Comenda “Gente que realiza”

20h30 - Celebração à Divindade SÀNGÓ - Todos dançam e cantam celebrando o Elemento Sagrado do Rei – Fogo

21h - Entrega do Prêmio - ÌYÁBÀSÉ 2024

22h - Término do Sirè

23h - Apresentação Cultural - Encerramento

Serviço

16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino

Quando: Terça-feira (18), a partir das 18h

Onde: Sítio Trindade

Acesso gratuito

