São João São João do Recife 2024: população pode buscar assistêncial social em Central no Sítio Trindade O objetivo da ação é acolher, durante o São João do Recife, as pessoas que sofrerem com racismo, LGBTfobia ou qualquer outro tipo de violência

O São João do Recife, que começou nessa terça-feira (11), disponibiliza para a população assistência social e serviços de direitos humanos.

Isso acontece por meio de uma Central, montada no Sítio Trindade, principal polo da festa, em Casa Amarela, Zona Norte da Cidade.

O objetivo da ação é acolher as pessoas que sofrerem com racismo, LGBTfobia ou qualquer outro tipo de violência.

Além disso, será realizada uma campanha de sensibilização e identificação de crianças, com o empulseiramento delas.

Também vão ser distribuídos materiais educativos em prol da equidade social.

Assistência Social

Os serviços foram disponibilizados já na abertura do São João do Recife, com a primeira etapa de apresentações do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, nessa terça.

Equipes itinerantes, formadas por educadores sociais, assistentes sociais e psicólogos, trabalharam para promover a proteção das crianças durante as festas.

Ao todo, 35 equipes, formadas por 105 profissionais, estão envolvidas no processo, engajadas no combate à exploração do trabalho infantil ao longo dos 14 dias de festejos, atuando das 13h às 2h.

A ação acontece tanto no Centro da Cidade quanto nos polos descentralizados.

“A proposta é abordar e identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou expostas a ele. O trabalho não termina no São João porque as famílias serão acompanhadas pela rede socioassistencial”, explicou a gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Camila Borges.

Espaço de proteção à criança e adolescente

A partir da sexta-feira (14), também começa a funcionar o Espaço de proteção à criança e adolescente exposta ao trabalho infantil.

Deverá ser oferecido um ambiente seguro, com oficinas, atividades lúdicas e alimentação, para acolher as crianças cujos pais ou responsáveis estão trabalhando durante o São João.



Diferentemente do ano passado, o equipamento não funcionará dentro do Sítio Trindade, e sim na Escola Profissional Dom Bosco, Estrada do Arraial, 3460, Casa Amarela, das 13h à meia-noite.

No espaço, 20 trabalhadores vão atuar no turno da tarde e outros 20 no turno da noite.

Espaço de proteção à criança e adolescente, disponível no São João do Recife. - Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Central de Direitos Humanos

A Central de Direitos Humanos fica localizada dentro do Sítio Trindade, perto da entrada principal.

O local vai ser um ponto de apoio para as pessoas que eventualmente tenham algum direito violado durante os festejos.

A equipe técnica presente deve ouvir essas pessoas e então dar os encaminhamentos necessários.

Advogados, assistentes sociais, psicólogos e intérpretes de libras também atuam no local, desta terça até o dia 30, das 16h à 1h da madrugada.

Combate ao preconceito

Nos polos do São João do Recife, também estão sendo promovidas ações de combate ao preconceito.

A Gerência de Livre Orientação Sexual (GLOS) atua tanto no Sítio Trindade, quanto na avenida Rio Branco, Bairro do Recife, Centro da Cidade.

São realizadas as campanhas “Ambiente Livre de Preconceito” e “Esse banheiro é de Todos e Todas”.

As equipes vão aplicar adesivos nas barracas, estabelecimentos comerciais e banheiros, alertando sobre o preconceito.

O grupo também vai divulgar a Plataforma Municipal de Denuncias LGBT, que pode ser acessada pelo aplicativo ou site Conecta Recife.

A Gerência de Igualdade Racial também promoverá a campanha “Recife Sem Racismo”, no mesmo período do São João.

O objetivo é não só combater o racismo, como também recolher denúncias de discriminação racial através de ações da equipe técnica.

A Gerência da Criança e do Adolescente realiza, também, a campanha de sensibilização e identificação de crianças durante os festejos juninos de 2024.

A iniciativa tem o objetivo de garantir a segurança das crianças nos eventos de grande circulação de pessoas, para facilitar a localização dos pequenos em caso de separação dos responsáveis.

Profissionais da Gerência estarão presentes no Sítio Trindade e na avenida Rio Branco, das 16h às 22h, realizando a distribuição das pulseiras e conscientizando os responsáveis.

