SÃO JOÃO Doutores da Alegria fazem espetáculo de São João, no Imip, centro do Recife Grupo fez cortejo com músicas de São João e peça teatral, no hospital que fica no centro do Recife

O grupo Doutores da Alegria animou os pacientes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, no centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (17), com apresentações do São João.

Por volta das 10h, o São Joãozinho dos Doutores da Alegria começou com um cortejo repleto de músicas do São João, no térreo da unidade. Depois, o grupo visitou os outros andares.

Alegria e emoção

Nem mesmo o câncer no cérebro foi capaz de segurar a emoção e alegria do Elias Fernando, de 10 anos. Ele aproveitou os toques dos instrumentos para cair no forró e mostrar que a alegria do São João permanece viva no coração.





“Eu amo dançar. Aprendi com a ajuda do meu pai e de Deus. É muita alegria, porque eu gosto muito de forró. É a alegria do meu dia”, disse ele, emocionado.

O pai do pequeno, o pedreiro José Fernando, 45, também se alegrou em ver o filho curtir o momento com os palhaços. Ele aprovou a ideia da apresentação de São João e assistiu tudo até o fim.





“Meu filho está num momento muito difícil, mas Deus está no controle e eu creio que isso é ótimo para nós. É muito satisfatório, porque ele é alegre assim em todo o tempo, mesmo sabendo o que tem [câncer no cérebro]”, ressaltou.

Chegando ao quinto andar, os palhaços apresentaram a peça ‘Presepada de São Joao’, que é baseado no livreto de cordel ‘A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa’.

Brenda Vitória, de 6 anos, descobriu um neuroblastoma há seis meses. Ela sorriu do começo ao fim do espetáculo e já não vê a hora para assistir tudo de novo.

“Eu gostei e vou dançar agora de novo. Eles são muito inteligentes”, resumiu.

A professora de ensino fundamental, Janaína Eufrázio, 39, é a mãe da pequenina. Juntas, elas vêm de Bom Jardim, no Agreste pernambucano, todos os dias, para o tratamento da criança e ficou feliz em ver a filha interagir com os artistas.

“Eles são verdadeiros anjos nas nossas vidas. É um momento de muito sofrimento, quando a gente tem um diagnóstico desse, mas Deus alegra os nossos dias e os das nossas crianças. É muito importante para a gente. Ela [a Brenda Vitória] fica muito feliz quando vê os Doutores da Alegria”, declara a mãe.

Escrito por Arilson Lopes, coordenador artístico dos Doutores da Alegria unidade Recife, que também assina a direção da peça, o folheto conta a história de um casamento matuto, mas com todas as trapalhadas que só os palhaços poderiam aprontar. Ele explica o trabalho da equipe.

“A gente realiza esse trabalho duas vezes por semana, durante o ano todo. Sempre tem uma dupla de ‘besteorologistas’ nos hospitais, atendendo, continuadamente, as crianças hospitalizadas, que já aguardam ansiosamente pela visita”, explica.

“São João é alegria, é para celebrar a vida e a saúde. As crianças sabem, melhor do que qualquer outra pessoa”, complementa.

Quem são os personagens?

Dr. Marmelo (Marcelo Oliveira) é o noivo, que foge da noiva, Dra. Baju (Juliana de Almeida) por medo do pai dela, um cabra valente chamado Dr. Mircolino Lampião (Marcelino Dias).

As fuxiqueiras acompanham e, claro, se intrometem em toda a história: Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dra. MonaLisa (Greyce Braga). Como em toda festa de São João, tem ainda o balão subindo, Dr. Wago Ninguém.

A trama combina não só os tradicionais personagens do casamento junino, como traz à cena os três santos celebrados nas festividades – São João (Dr. Eu_Zébio/Fábio Caio), Santo Antônio (Dr. Gonda/Tiago Gondim) e São Pedro (Dr. Dud Grud/Eduardo Filho), além do São Foneiro (Damião Mota).

A assistência de direção é de Marcelino Dias e a produção de Nice Vasconcelos.

Embora os hospitais não paguem nada para receber o trabalho dos Doutores da Alegria, os palhaços não são voluntários – são todos artistas profissionais, que passam por treinamentos e atualizações constantes, e atuam o ano inteiro nas unidades de saúde.

Próximas apresentações

- Hospitais

17/06, segunda-feira, às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

18/06, terça-feira, às 10h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e, às 11h30, no Procape

19/06, quarta-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

20/06, quinta-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena

- Na rua

Dia 23, às 15h20, no Parque das Graças e no dia 30, às 17h30, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.



As apresentações são gratuitas

Como ajudar na manutenção da associação Doutores da Alegria?

O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas.

Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site.

