A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação desta semana Dentre os principais nomes previstos, estão os artistas Cila do Coco, Silvério Pessoa, Maciel Melo e Petrúcio Amorim, além das finais do Concurso de Quadrilhas

Após seis dias de festejos, o São João do Recife dá uma pausa para respiro da população nesta segunda-feira (17). Isso, no entanto, não significa que a festa acabou: a programação retorna já nesta terça-feira (18) e segue até o fim da semana com diversas atrações.

Dentre os principais nomes previstos, estão os artistas Cila do Coco, Silvério Pessoa, Maciel Melo e Petrúcio Amorim. Além disso, o 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega às finais, além disso, os polos descentralizados da capital também devem começar a receber atrações.

Avenida Rio Branco

O polo da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro, volta a receber atrações já nesta quarta-feira (19). A partir das 12h já passam os tradicionais trios pé-de-serra pelo local, assim como atrações locais como quadrilhas, grupos de coco, bandas, trios e diversos artistas.

Na quinta-feira (20), Cila do Coco e Luciano Magno irão conduzir o palco principal, às 19h20 e 22h, respectivamente. Nos cinco dias de festa na semana, que segue até domingo (23), a Sala de Reboco da Rio Branco oferecerá, ao todo, 34 shows e apresentações.

Polo da Avenida Rio Branco, no São João do Recife. - Foto: Marcos Pastich/PCR

Confira, abaixo, a programação da Avenida Rio Branco na semana.

Quarta-feira (19)

12h - Trio Siridó

18h - Marinho do Recife

19h30 - Lucinha Guerra

21h - Derico Alves

Quinta-feira (20)

12h - Trio Astral

18h - Pernambucaneando

19h20 - Cila do Coco

20h40 - André Lins

22h - Luciano Magno

Sexta-feira (21)

12h - Trio Forró das Cumade

17h - Trio Lapada

18h - Muniz do Arrasta Pé

19h20- Márcia Pequeno

20h40 - Baila

22h - Martina Jota

23h40 - Casoando

Sábado (22)

12h - Trio 90 Graus

16h - Quadrilha Junina Tradição

17h - Trio Mexe Mexe

18h - Banda de Pífano Funiô

19h - Zelyto Madeira

20h20 - Forró do Matulão

21h40 - Carlos Filho

23h - Savinho do Acordeon

0h20 - Climério de Oliveira

Domingo (23)

12h - Trio Pisa no Pilão

14h - Quadrilha Mirim Fusão

14h30 - Quadrilha Junina Traque

15h - Mari Bigio

16h30 - Mestres do Coco Pernambuco

19h30 - Terezinha de Acordeon

21h - Pecinho Amorim

22h30 - Banda Rastafogo

0h - Kelly Rosa

Sítio Trindade

Principal ponto do São João do Recife, o Sítio Trindade só passa a receber shows a partir da sexta-feira (21). As apresentações, que vão até o domingo (23), acontecem no Palco Principal, na Sala de Reboco e no Pavilhão Infantil.

Dentre os principais nomes que vão passar pelo local, estão Aécio dos 8 baixos, Aluísio do Acordeon, Silvério Pessoa e Beto Hortis.

Silvério Pessoa é atração do São João do Recife nesta semana. - Foto: Antônio Tenorio/PCR

Confira, abaixo, a programação da semana no Sítio Trindade.

Sexta-feira (21)

Palco Principal

19h - Ciranda do Egído

20h10 - As Severinas

21h30 - Rodrigo Raposo

22h50 - Beto Hortis

0h10 - Novinho da Paraíba

Sala de Reboco

18h - Aécio dos 8 baixos

19h - Reinivaldo Pinheiro

20h20 - Iran Carlos

22h - Fredy e Mari

23h30 - Vinil Gonzaga

Sábado (22)

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h - Mestre Gennaro

20h30 - Quinteto Violado

22h - Maciel Melo

23h30 - Silvério Pessoa

Sala de Reboco

18h - Trio Cule de Xá

19h - Thiago Kehrle

20h30 - Joãozinho do Exú

22h - Baixinho dos oito baixos

23h30 - Aluísio do Acordeon

Domingo (23)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - Bia Marinho

19h40 - Em Canto em Poesia

21h - Maciel Salu (com participação especial de Juliana Linhares)

22h30 - Petrúcio Amorim

0h - Diego Cabral

Sala de Reboco

17h - Trio Geração Nordestina

18h - Severino dos 8 Baixos

19h20 - Salatiel D'Camarão

20h40 - Rabecadi

22h30 - Corujas e seus Tangarás

0h30 - Charles Theone



Pavilhão Infantil

17h - Kelly Benevides

18h - Carol Levy



Concurso de Quadrilhas

O Sítio Trindade recebe, também, as finais do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, entre esta terça (18) e quarta-feira (19).



Ao todo, 12 quadrilhas de classificaram para as finais. São elas: Bacamarte, Dona Matuta, Lumiar, Origem Nordestina, Portal do Sertão, Raio de Sol, Tradição, Traquejo, União Junina, Unidos da Roça, Zabumba, Zé Matuto.

Cada uma das 12 quadrilhas finalistas receberá um prêmio de R$ 4,2 mil pela classificação. As cinco vencedoras receberão ainda um total de R$ 60 mil em prêmios, assim distribuídos: R$ 19,5 mil para a campeã; R$ 13,5 mil para a vice-campeã; R$ 10,5 mil para a terceira colocada; R$ 9 mil para a quarta; e R$ 7,5 mil para a quinta.



A programação foi definida por meio de sorteio. Confira, abaixo, a ordem das apresentações.

Finais do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

No Pavilhão do Sítio Trindade - Estrada do Arraial - Casa Amarela, Recife - PE

Dia 18 (Terça-feira)

20h - Quadrilha Junina Zabumba

20h35 - Quadrilha Junina Traquejo

21h10 - Quadrilha União Junina

21h45 - Quadrilha Junina Dona Matuta

22h20 - Quadrilha Junina Bacamarte

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

Dia 19 (Quarta-feira)

20h - Quadrilha Junina Lumiar

20h35 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h10 - Quadrilha Junina Tradição

21h45 - Quadrilha Junina Zé Matuto

22h20 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

22h55 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas tem apresentações nesta sexta-feira (16) - Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

Polos descentralizados

Esta segunda-feira (17) marca, também, o último dia de votação popular para escolher as atrações dos polos descentralizados do São João do Recife. O resultado será divulgado nesta terça (18).

Ao todo, 912 artistas e agremiações concorrem em 21 categorias diferentes. Para votar, é preciso acessar o aplicativo ou site do Conecta Recife, clicar no banner “São João 2024”, de forma gratuita. Ao fim da votação, 10 artistas/grupos serão escolhidos para compor a grade de cada um dos pontos.

Nos dias 22 e 23, os polos Lagoa do Araçá (Imbiribeira), Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro começam a receber as atrações. Já nos dias 28 e 29, a festa é garantida nos polos Brasília Teimosa, Vila Tamandaré (Areias), Bongi, Ibura e Poço da Panela.

A programação destes 11 polos, que terão mais de 160 apresentações, será divulgada em breve.

Veja também

São João São João do Recife 2024: confira as finalistas do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas