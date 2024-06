A- A+

Centro do Recife São João do Recife 2024: Desfile das Bandeiras Juninas é o destaque no Bairro do Recife Cortejo tomou ruas do bairro para homenagear os santos que compõem o período junino; público marcou presença em mais um dia do São João do Recife

Ainda faltando uma semana para o dia oficial, o São João do Recife 2024 não para. Cada esquina do Bairro do Recife, no centro da capital pernambucana, já festeja o São João com muito forró e cultura popular.

Neste domingo (16), as ruas do bairro receberam o Desfile das Bandeiras que, tradicionalmente, reúne grupos de diferentes localidades da Região Metropolitana do Recife em homenagem aos santos que integram o período: São José, Santo Antônio, São João e São Pedro.

Em cortejo desde 1993, o Desfile das Bandeiras Juninas saiu da rua da Moeda, às 17h, percorrendo as ruas da Guia, Arsenal, Bom Jesus e terminando na Sala de Reboco montado no Boulevard da Rio Branco.

“É neste ato, que junta festa e fé, que o povo reafirma seu respeito e confiança em José, Antônio, João e Pedro. Um desfile de emoções, com a força da gratidão e da alegria, também tão típicas da nossa cidade”, afirmou o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello, sobre o Desfile das Bandeiras.

Pluralidade cultural e religiosa

Dentre as 14 bandeiras e grupos culturais, há os que acompanham o cortejo desde o início. É o caso de Cid Cavalcanti, que faz parte do Bloco o Bonde falou da satisfação e do orgulho de participar desde o primeiro ano.

“Então, para nós, além de uma grande alegria, é a certeza da manutenção de um festejo, de um ritual religioso, de uma devoção aos Santos dos Juninos e, no nosso caso em particular, que nós temos um vínculo com o orixá Xangô, que é o orixá que representa o fogo, e no sincretismo religioso está associado a São João Batista. Então, além de uma festa, é um momento de celebração”, contou à Folha de Pernambuco.

Cid Cavalcanti participa do desfile desde 1993. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A coordenadora do desfile, Carmen Lélis, também falou da dimensão de se manter as tradições juninas. “Além dos grupos já consagrados, também vem os grupos da terceira idade, de jovens. Então é uma ação extremamente importante e tradicional que traz a bandeira de São João e um acorda-povo para a cidade. É de grande importância que a gente tenha e mantenha essa tradição.

Carmem Lelis, coordenadora do desfile das Bandeiras Juninas | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

São João do Recife 2024 é para todos

O momento reuniu público de todas as idades. Dos pequenos fantasiados até os mais vividos se divertiam ao som de diversos grupos da cultura popular, trio pé-de-serra, blocos líricos e bandas tocando as cantigas de São João.

É o caso do administrador Guilherme Balbino que levou sua filha Clarice, de um ano, para curtir o São João do Recife. “O primeiro trouxemos ela ainda muito novinha, neste ano viemos curtir um pouco mais. Estamos adorando, já que o clima está muito tranquilo. É bom reverenciar a cultura que temos aqui no Estado”, pontuou.

Casal leva filha para curtir o Carnaval do Recife 2024 | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A programação tem chamado a atenção das pessoas. Katiane Cabral e Pedro Barros estavam almoçando em Boa Viagem, na Zona Sul, e foram até o Recife Antigo para verem as apresentações no local. “Ficamos sabendo que estava rolando forró por aqui e escutamos o almoço para prestigiar um pouco o São João do Recife. Tá sendo muito animado”, disse o casal.

