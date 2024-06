A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação deste domingo (16) O dia é marcado, também, pela última rodada de apresentações da primeira etapa do concurso de quadrilhas juninas, Desfile das Bandeiras e diversos shows

O São João do Recife segue neste domingo (16), para começar a segunda semana da festa.

A programação do dia traz diversos shows, com nomes como Maestro Spok e Orquestra Forrobodó, que se apresentam com participação especial de Gabi da Pele Preta.

A programação passa pelo Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Além disso, a avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro, que fez muito sucesso no São João do ano passado, também recebe atrações. Dentre elas, está o tradicional e aguardado Desfile das Bandeiras.

O dia é marcado, também, pela última rodada de apresentações da primeira etapa do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. Depois deste domingo, serão nomeadas as 12 finalistas.

Shows no Sítio Trindade

Na noite deste domingo, o Sítio Trindade recebe shows no Palco Principal e na Sala de Reboco.

Com o grande público que vem comparecendo ao Sítio Trindade nos últimos dias, a expectativa é de casa cheia.

No Palco Principal, a festa começa já às 18h, com Coco do Juremá. Em seguida, será a vez de Cylene Araújo comandar a festa, a partir das 19h.

A principal atração do dia fica por conta de Maestro Spok e Orquestra Forrobodó, que se apresentam com participação especial de Gabi da Pele Preta, às 20h20. O encerramento contece às 22h, com Cydia Lima.

Na Sala de Reboco, a festa começa mais cedo, às 17h, e segue até 22h30. Os principais nomes a passarem pelo local serão Trio Pé de Serra Xodó Maior e Cesar Amaral.

Confira, abaixo, a programação completa de shows no Sítio Trindade deste sábado (15):

Palco Principal

18h - Coco de Juremá

19h - Cylene Araújo

20h20 - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó (com participação especial de Gabi da Pele Preta)

22h - Cydia Lima

Sala de Reboco

17h - Banda Segnos

18h - Trio Pé de Serra Xodó Maior

19h - Mevinha Queiroga

20h40 - Cesar Amaral

22h30 - Ari de Arimatéia

São João do Recife 2024. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Diversidade na Rio Branco

O domingo reserva para o polo da Rio Branco uma programação diversa. A festa começa um pouco mais cedo, já a partir das 12h, com o Trio Magia do Sol. O grupo vai circular a avenida para entreter o público.

No local também foi montado um palco, que começa a receber apresentações às 14h, com o Trio Palha Fina. Em seguida, às 15h10, será a vez da Quadrilha Junina Dona Matuta agitar o público. Logo depois, às 16h, chega a Quadrilha Junina Sapeca.

O São João segue com Família Salustiano e a Rabeca Encantada, às 17h, seguido por Bete de Castro, às 18h30, para fechar a festa.

O ponto alto do local, no entanto, deve ser o tradicional Desfile das Bandeiras, que tem concentração na Rio Branco às 17h. O ritual faz parte de uma tradição litúrgica que homenageia os santos que compõem o ciclo festivo do São João. Como todos os anos, dezenas de pessoas devem percorrer as ruas do Centro do Recife em cortejo.

Desfile das Bandeiras acontece neste domingo (16), no Centro do Recife. - Foto: Wagner Ramos/PCR

Confira, abaixo, a programação completa de shows na Avenida Rio Branco deste domingo (16)

Cortejo

17h - Desfile das Bandeiras

Shows

12h - Trio Magia do Sol

14h - Trio Palha Fina

15h10 - Quadrilha Junina Dona Matuta

16h - Quadrilha Junina Sapeca

17h - Família Salustiano e a Rabeca encantada

18h30 - Bete de Castro

Decisão no Concurso de Quadrilhas Juninas

Neste domingo, o 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega ao sexto dia de apresentações, já entrando em uma etapa decisiva. As atrações acontecem no Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade.

Ao todo, o concurso possui 42 equipes. Após as apresentações de mais sete equipes neste domingo, serão anunciadas as 12 finalistas classificadas, que receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação nos dias 18 e 19.

Desta vez, as quadrilhas que vão se apresentar serão: Mestre Zé, Arrocha o Nó, Tradição, Flor do Caruá, Bacamarte, Sem Limite, Anarriê e Fagulhas do Agreste.

Concurso de Quadilhas Juninas Adultas tem apresentações neste domingo (16) - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A premiação do torneio será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã, R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil para a terceira colocada.

Após o término da competição, será a vez do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que acontece entre os dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.

Confira, abaixo, a programação do Concurso de Quadrilhas deste domingo (16)

Sítio Trindade (Pavilhão das Quadrilhas)

18h10 - Mestre Zé

18h45 - Arrocha o Nó

19h20 - Flor do Caruá

19h55 - Bacamarte

20h30 - Sem Limite

21h05 - Anarriê

21h40 - Fagulhas do Agreste

