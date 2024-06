A- A+

Caminhada do Forró São João do Recife 2024: Caminhada do Forró abre festejos juninos no Centro Uma multidão acompanhou o cortejo da rua da Moeda até a Praça do Arsenal, nesta quinta-feira (13)

O São João do Recife 2024 começou no centro da cidade nesta quinta-feira (13), com a Caminhada do Forró.

A 19ª edição do evento já tradicional teve concentração na rua da Moeda, no Bairro do Recife, no final da tarde.

O início do dia de apresentações culturais ficou por conta da Banda Xinelo Rasgado, que conduziu o cortejo agitando a multidão.

O arrasta-pé começou a circular pelas ruas do centro da Capital pernambucana a partir das 19h20.

Após sair da rua da Moeda, a Caminhada do Forró passou pelos principais pontos do centro do Recife. Avenida Marquês de Olinda, avenida Rio Branco e rua do Bom Jesus até chegar no destino final, na Praça do Arsenal.

Tradição

Aos 81 anos, Assunção acompanha a Caminhada do Forró todos os anos. Ela pretende curtir o São João até quando for possível e segue disposta a passar por Caruaru e Recife.

"É uma maravilha o São João, não tem festa melhor que o São João do Recife e a capital do Forró que é Caruaru, que eu estava ontem. Sem o São João e o Carnaval não tem Recife", disse.

Assunção, de 81 anos, curtindo a Caminhada do Forró. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O casal Valdeci e Graça Vasconcelos estão juntos há 58 anos, sendo 5 de namoro e 50 como casados.

O São João faz parte da história do casal, uma vez que eles se conheceram numa festa junina, no Recife.

"O São João representa tudo. Foi onde nos conhecemos e estamos juntos até hoje. Formamos uma família maravilhosa. Não tem felicidade maior", destacou Graça.

Vânia Albuquerque foi com um grupo grande para curtir a Caminhada do Forró. Ela ressaltou a importância de manter viva a tradição do forró em Pernambuco.

"A gente tem que manter a tradição. Estão querendo acabar com isso, mas é por causa de todos que estão aqui que segue vivo".





Shows na Praça do Arsenal

Além da Caminhada do Forró, o São João do centro do Recife já tem uma série de apresentações artísticas a partir desta quinta-feira (13).

A abertura acontece com show instrumental de Cezzinha, Beto Hortiz, Derico Alves e Terezinha do Acordeon.

Grandes nomes como Geraldinho Lins, Silvério Pessoa e Nádia Maia, uma das homenageadas do São João do Recife 2024, vão agitar o público com muito forró.

Isadora Melo, Juba Valença, Cristina Amaral, Josildo Sá, Laís Sena, Pecinho Amorim, Karol Maciel, André Macambira, Larissa Lisboa, Irah Caldeira e Rogério Rangel completam a noite demonstrando a força da tradição.

Avenida Rio Branco

A Avenida Rio Branco, principal rua do Bairro do Recife, começa a receber apresentações artísticas neste ciclo junino a partir desta sexta-feira (14).

Serão 13 dias de festas até o dia 30 de junho. Além do palco principal, o público vai contar com uma Sala de Reboco.

No total, serão mais de 80 shows nesse período envolvendo cantores, bandas e quadrilhas.

Pátio de São Pedro

Além da Avenida Rio Branco, o São João do Recife 2024 tem outro polo no centro da cidade.

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, começa as apresentações a partir do dia 28 de junho, uma sexta-feira, e segue até o dia 30.

O forrozeiro Assisão, outro homenageado do São João do Recife 2024, se apresenta neste polo no dia 29.



