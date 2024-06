A- A+

CELEBRAÇÃO São João do Recife 2024: Sítio Trindade tem abertura com presença do prefeito João Campos Homenageado, Assisão fez uma das apresentações no principal polo do São João do Recife

O São João do Recife 2024 foi oficialmente aberto nesta quarta-feira (12). Com a presença do prefeito João Campos, aconteceram os primeiros shows no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da Capital pernambucana.

João Campos destacou a tradição como o grande foco do São João do Recife deste ano.

“A gente começa hoje nosso ciclo junino. O Sítio Trindade é nosso principal polo. Temos uma festa que vai ser bonita, vai ser grande, mas vai ser marcada pela tradição. A força da nossa cultura está na nossa autenticidade e essa é a maior marca desse ciclo junino do Recife”, disse o prefeito.

Principal polo do São João do Recife, o Sítio Trindade iniciou as apresentações às 18h, com o grupo Chinelo de Iaiá Coco.

Logo em seguida, foi a vez do paraibano João Lacerda, filho do forrozeiro Genival Lacerda, comandar a festa com muito forró.

Homenageado do São João do Recife 2024, o cantor Assisão também participou da abertura dos festejos juninos.

Nascido em Serra Talhada, no Sertão do Estado, o artista é uma referência do forró pernambucano e agitou o público com clássicos que marcam o ciclo junino desde o início dos anos 1970.

“Foi um prazer imenso. Quero agradecer todos que contribuíram para essa homenagem. O Recife está de parabéns”, ressaltou Assisão ao final da apresentação.

Programação

Depois de Assisão, a festa seguiu com a banda Fulô de Mandacaru e finalizou com o grande Flávio José.

Nesta quinta-feira (13), o Sítio Trindade segue com apresentações no palco principal. Alcymar Monteiro, Vicente Nery, Dorgival Dantas e Santanna agitam a festa a partir das 19h.

Esquema de Trânsito do Sítio Trindade no São João do Recife 2024

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para os cidadãos interessados em curtir os festejos juninos no Sítio Trindade.

A programação tem início às 19h de segunda a sexta e às 16h nos finais de semana. O polo recebe atrações até o dia 30 de junho. É importante que os condutores fiquem atentos à sinalização viária e às orientações dos agentes de trânsito nas ruas.

O efetivo no local será de 44 agentes de trânsito diariamente em seu entorno. De acordo com a intensidade do fluxo de pedestres, haverá interdição da Estrada do Arraial, em Casa Amarela, na altura do acesso ao Sítio Trindade, entre as ruas Ferreira Lopes e Bela Vista.

O condutor que deseja seguir pela Estrada do Arraial, deverá entrar na Rua Arnoldo Magalhães, seguindo à esquerda na Rua Desembargador Mota Júnior, voltando para a Estrada do Arraial.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

