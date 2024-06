Exposição: Museu do Estado de Pernambuco recebe mostra com obras de João Câmara

O Museu do Estado de Pernambuco abriu as portas, na noite desta quarta-feira (12), para a exposição “João Câmara 80 Anos: Pinturas Digitais”. A mostra pode ser visitada pelo público desta quinta-feira (13) até 14 de julho.

“É um recorte mais recente da obra de João, que é um pintor das telas, tintas e pincéis. Aqui nós temos os exercícios do artista com a tecnologia digital dos programas de criação de imagem”, explicou Weydson Barros Lima, curador da exposição.

São 85 obras presentes na mostra, incluindo quatro pinturas a óleo, mas com foco nas imagens criadas digitalmente pelo artista que, em janeiro deste ano, celebrou oito décadas de vida.

Personagens e cenas da literatura são recorrentes em boa parte das telas que constituem a exposição. No entanto, João Câmara afirma que não há um mote único para as criações.

“A característica do digital, com essa lateralidade narrativa que ele tem, é o aumento do aspecto da diversão da rota. Você percorre muitos personagens, lugares e tempos”, afirmou o artista.