CICLO JUNINO São João do Recife 2024: aberta votação para escolha de atrações em polos descentralizados Entre os dias 13 a 17, moradores vão poder eleger 10 artistas para se apresentarem durante as festas de São João e São Pedro, no Recife

A Prefeitura do Recife abriu a votação para que a população possa escolher uma atração para se apresentar por dia em um dos 10 polos descentralizados da cidade, durante as festividades do São João 2024. Ao todo, concorrem 912 artistas e agremiações, divididas em 21 categorias. As votações vão até a próxima segunda-feira (17).

Todo o processo deverá ser feito tanto pelo site como app do Conecta Recife, clicando na opção “São João 2024”, ou pelo hotsite do Recife Junino, de forma gratuita. O resultado será divulgado na próxima terça (18), também na plataforma digital do município.

O nome mais votado de cada polo deverá compor as respectivas programações do São João do Recife 2024. Deste modo, serão definidos um total de 10 artistas/grupos para compor a grade de cada um dos polos descentralizados. A iniciativa é uma realização das secretarias de Governo e Participação Social e de Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel).

As atrações elencadas pela Fundação de Cultura Cidade do Recife representam as mais diversas categorias artísticas, como Bacamarteiros, Bandas, Cantor(a)s, Bandas de Pífano, Bandeiras de São João, Bois, Cavalos Marinho, Cirandas, Cocos, Danças populares, DJs, Orquestras, Performances Artísticas, Quadrilhas, Trios Pé-de-Serra, Xaxados, entre outras.

Os artistas e as agremiações mais votadas vão se apresentar nos polos do São João do Recife da Lagoa do Araçá (Imbiribeira), Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que têm programações nos dias 22 e 23 de junho; e Brasília Teimosa, Vila Tamandaré (Areias), Bongi, Ibura e Poço da Panela, que terão festas nos dias 28 e 29.

“Como forma de democratizar ainda mais o processo de construção da política cultural de nossa cidade, novamente chamamos as pessoas para ajudar a compor a programação do ciclo junino da cidade. Ouvindo as pessoas, a gestão do prefeito João Campos pode levar o que há de melhor de nossa cultura para os bairros, fazendo do São João uma festa ainda mais inclusiva, afetiva e com a cara e o desejo das pessoas”, destaca o secretário-executivo de Participação Social do Recife, Gustavo Monteiro.

O presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, ressalta que as atrações concorrentes para se apresentar no São João deverão receber cachês com valor de até R$ 16 mil por show.

“Com isso, convidamos a todos a se engajarem na votação. Os artistas podem mobilizar a base de fãs e admiradores para elegê-los para a programação cultural, enquanto os moradores podem escolher os artistas que mais gostam para se apresentarem nos polos mais perto das residências deles”, diz.

Passo a passo para votação

Para escolher as atrações, a população deverá acessar o Conecta Recife e clicar no banner “São João 2024”. Em seguida, faz o login ou realiza o cadastro na plataforma digital. Logo após, o interessado escolhe um dos 10 polos descentralizados disponíveis e a data. Depois, seleciona a categoria e, por fim, a atração.

O resultado da votação popular será conhecido a partir das 18h do dia 18 de junho, também na plataforma Conecta Recife, após ser validado pela FCCR.

