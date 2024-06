Veja programação de missas de Santo Antônio, que antecede o São João 2024

A- A+

Chegou a hora de abrir o ciclo junino, que é reservado ao mês de junho. O período é recheado de festividades alusivas aos quatro santos mais conhecidos do Brasil: Santo Antônio (13), São João (24), São Pedro e São Paulo (ambos no dia 29).

Para esta quarta (12) e quinta (13), véspera e dia de Santo Antônio, respectivamente, a Arquidiocese de Olinda e Recife preparou uma programação especial que promete levar muita fé, devoção e adoração ao santo que é conhecido por abençoar os casamentos.

A jurisdição eclesiástica possui nove paróquias dedicadas ao Santo Antônio. Elas ficam em Areias, Água Fria, Barra de Jangada, Camela, Cabo, Prazeres, Primavera, Tiúma e Torrões). No município de Primavera, o santo é festejado em novembro, por ser padroeiro da cidade.

Programação nas paróquias e conventos dedicados a Santo Antônio:

Paróquia Santo Antônio, bairro de Areias – Recife



Vila Tamandaré – Areias

- Dia 12

18h - Terço, acolhida e novena

19h - Missa com Mons. Josivaldo Bezerra, vigário geral da AOR



- Dia 13

7h - Laudes solenes

9h30 - Missa pelos enfermos com Pe. Givanildo Lima, pároco de Santo Antônio, de Areias

15h30 - Adoração Eucarística

17h - Missa e bênção dos pães

18h30 - terço, acolhida e novena

19h30 - Missa solene com o Mons. Luciano Brito, vigário geral da AOR

Paróquia Santo Antônio, bairro de Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes

- Dia 12

18h: Adoração e Bênção do Santíssimo.

19h: Reza da Trezena.

19h30: Missa com o Pe. Taciano (Paróquia São Francisco de Assis/Timbi - Camaragibe).

Gesto Concreto: Biscoito ou bolacha.

Atração Cultural: Anna Alves

- Dia 13

07h: Missa com a bênção dos pães.

18h: Reza da trezena, seguida da Procissão solene com a Imagem de Santo Antônio, excelso padroeiro de Barra de Jangada.

19h30: Missa com o Pe. Kaio Cavalcanti (Paróquia N. Sra. do Rosário/Jaboatão Velho).

Atração Cultural: Banda Sem Razão

Além da atração cultural, todos os dias há quermesse com lanches, comidas típicas, barraca de fogos e de artesanato, além do bazar.



Paróquia Santo Antônio – Cabo de Santo Agostinho (Santo Antônio é padroeiro da cidade)

- Dia 12

18h30 – Trezena

19h30 - Missa com Padre Cosmo Francisco



- Dia 13

6h - Repique festivo dos sinos

6h30 - Laudes solenes, trezena e café da manhã partilhado

10h - Missa solene presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife

15h - Santa missa de encerramento da festa, presidida pelo padre Gilson, vigário episcopal do Cabo

16h30 - Procissão pelas ruas do bairro e bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Santo Antônio dos Guararapes – Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

- Dia 12

19h: Trezena de Santo Antônio

19h30: Missa com o padre Adriano das Chagas (Paróquia Santa Isabel, Rainha de Portugal – Paulista)

- Dia 13

19h30: Missa Solene com D. Fernando Saburido, arcebispo emérito da AOR

Paróquia Santo Antônio, bairro de Tiúma - São Lourenço da Mata

- Dia 12

18h30 - trezena

19h - Missa

Após a Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento

Barraquinhas e parque de rua todas as noites.

- Dia 13

A Igreja ficará aberta todo dia para visitas, orações e Adoração

18h - Procissão percorrendo as ruas do bairro de Tiúma

19h - Santa Missa e Adoração

Solene entrega do Título de Cidadão de São Lourenço ao Pároco.

Paróquia Santo Antônio, Torrões - Recife

- Dia 12

19h10 - Trezena

19h30 - Missa com o padre João Batista, pároco de Santa Luzia, de Cruz de Rebouças

- Dia 13

19h10 - Trezena

19h30 - Missa com o padre Fábio Farias, vigário episcopal de Boa Viagem e pároco de Nossa Senhora da Boa Viagem

Outros

Seminário Propedêutico do Convento Santo Antônio - Igarassu

- Dia 12

18h30 - Trezena de Santo Antônio

19h- Santa Missa presidida por Dom Fernando

- Dia 13

10h - Santa Missa

18h30 - Procissão de Santo Antônio

19h - Santa Missa de encerramento presidida por padre Josivan Bezerra (reitor do Seminário Propedêutico e Vigário Episcopal do Vicariato Igarassu)

Seminário de Santo Antônio, em Paulista

- Dia 12

19h - Trezena

19h30 Santa Missa (Padre Renato Maia SCJ, vigário da Paróquia Santa Clara)

Festa externa após a missa.

- Dia 13

19h - Trezena

19h30 Santa Missa (Após a missa, procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro)

Festa externa, sorteio de balaios juninos.

Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo – Alto da Sé, Olinda

- Dia 12

7h – Missa

- Dia 13

7h – Missa com bênção dos pães

Importância de Santo Antônio

O santo é o padroeiro da Arquidiocese de Olinda e Recife e, em paralelo, da capital pernambucana, junto a Nossa Senhora do Carmo, e do Estado de Pernambuco, sendo um dos santos mais populares do mundo.

Conhecido por ser “casamenteiro”, a grande virtude de Santo Antônio foi mesmo a oratória: a capacidade dele de evangelizar por meio das pregações era fantástica, tendo, inclusive, segundo conta a tradição, pregado diante do mar e os peixes colocarem a cabeça para fora da água, só para ouvi-lo.

Em 1263, quando teve o corpo exumado. A língua estava intacta e continua intacta até hoje, numa redoma de vidro, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, na Itália, onde estão os restos mortais dele.

