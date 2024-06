A- A+

ARRAIAL DA FOLHA Entre Tacaratu e Recife, Josildo Sá prepara-se para o São João 2024 Com o "Forró Encourado", em referência e homenagem ao vaqueiro do Sertão pernambucano, o artista traz em seu repertório sucessos de sua carreira para o Ciclo Junino deste ano

Josildo Sá, cantor e compositor, natural de Tacaratu, Sertão de Pernambuco, participou do Arraial da Folha, programação especial de São João da Rádio Folha, 96,7 ,FM, nesta terça (11). Em conversa com a apresentadora Patrícia Breda, o artista falou que se encontra em um momento muito especial em sua vida e traz este ano o “Forró Encourado” em homenagem ao vaqueiro, que ele faz questão de representar em suas apresentações.



Desde a pandemia, pontuou, vem num processo de autoconhecimento e amadurecimento que aflorou um fértil processo criativo onde músicas e novos projetos foram surgindo: “Estou num momento especial, pé no chão e cabeça no mundo, compondo e curtindo a presença da família. Na Fazenda Beldroelga, em Tacaratu, estou em renovação, elaborando novas músicas e curtindo esposa, filhas e netos.”



Entre Tacaratu e Recife, Josildo preparou o show que traz músicas como Quixabinha, composição sua e de Anchieta Dali e sucessos do eterno Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Após o Ciclo Junino, o artista segue com o projeto “Contos, Canto e Histórias, já apresentado no Circuito Sesc no Rio de Janeiro, onde o artista conta a história das músicas que são cantadas em suas apresentações.



Com agenda de compromissos que passa por diversos municípios pernambucanos, no Recife ele se apresenta na sexta-feira (28), às 23h30 no Sítio Trindade que fica na Estrada do Arraial, S/N, Casa Amarela.



A entrevista com Josildo Sá está disponível no canal da Folha de Pernambuco no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=jxLVz9biOQA



Para acessar a agenda do artista confira o instagram: @josildosa



