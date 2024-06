A- A+

Comércio 60% dos empresários pernambucanos esperam aumento no volume de vendas no mês Junino Segundo a Fecomércio PE, cerca de 59,2% dos empresários acreditam no faturamento superior ao mesmo período de 2023

Pesquisa feita pela Fecomércio PE, sobre a perspectiva do comércio com as festividades do Dia dos Namorados e São João, mostrou que os empresários estão otimistas com a chegada das datas comemorativas. Realizada entre os dias 24 e 27 de maio, o estudo foi feito com 71 empresários dos setores de bens, serviços e turismo do Estado e constatou que cerca de 59,2% dos pesquisados avaliam o desempenho das vendas maior quando comparado a 2023, 32,4% avaliam que o desempenho das vendas será igual e apenas 8,5% esperam um desempenho de vendas menor.

As principais justificativas para o otimismo apontado pelos empresários foram as estratégias de vendas, bom momento sazonal que as datas representam e investimentos em estruturas físicas para melhores atendimentos.

Com o e-commerce liderando essas estratégias, a previsão é que a maioria das vendas seja realizada pela internet. De acordo com o levantamento, cerca de 71% dos empresários ouvidos destacaram o uso da ferramenta para atrair os consumidores, seguidos por promoções e descontos (19,7%), publicidade de rua (6,1%) e sorteios e brindes (3%).

“As festividades do Dia dos Namorados e São João é uma oportunidade para os empresários alavancarem seus negócios. E para conseguirem aproveitar ao máximo essas datas é importante criar um planejamento e adotar práticas de marketing para aumentar ainda mais as vendas. Investir em campanhas publicitárias para apresentar seus produtos e serviços e utilizar as redes sociais para criar conteúdos atrativos são algumas dicas importantes. Fazer um planejamento do estoque, oferecer opções variadas de pagamento e investir em promoções e descontos são outras ferramentas relevantes. O otimismo, também refletido pelos dados da CNC, sugere que essa tendência pode se estender além das datas comemorativas”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto.



Índice de Confiança do Empresário do Comércio

Além do estudo da Fecomércio-PE, o cenário positivo também é esperado pelo o que aponta os dados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec/CNC) que apresentou uma visão igualmente otimista, com 53,9% dos entrevistados apontando uma melhora nas condições atuais da empresa. A previsão é reforçada pela boa expectativa para a economia brasileira, com 71,5% dos empresários prevendo uma melhora nos próximos meses junto a perspectiva para o setor do comércio, que também é animadora, com 79% dos empresários afirmando uma expectativa de melhora para o segmento.

Essa confiança dos empresários se reflete em suas projeções para as vendas no Dia dos Namorados e São João 2024. Com isso, cerca de 41,8% dos empresários esperam uma variação média entre 1% e 10% no volume de vendas. Ainda mais otimistas, 17% acreditam em um aumento entre 15% e 30% nas vendas em comparação com o ano anterior.

Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, composto por seis perguntas, sendo uma sobre o segmento de atuação do empresário e cinco sobre as expectativas e estratégias para as datas comemorativas de São João e Dia dos Namorados. O início da coleta de dados iniciou-se no dia 24/05/2024 e foi concluída no dia 27/05/2024 para manter a proximidade das sazonalidades e não perder a percepção dos empresários diante das estratégias possíveis de serem aplicadas.

