São João São João de Petrolina 2024: confira programação da abertura da festa, nesta sexta-feira (14) Dentre as principais atrações estão a dupla sertaneja Henrique e Juliano, além do cantor Leo Santana

O São João de Petrolina, Sertão de Pernambuco, começa nesta sexta-feira (14), com programação diversa e artistas de peso nacional. Para a abertura, dentre as principais atrações, estão a dupla sertaneja Henrique e Juliano, além do cantor Leo Santana.

Principais shows

Os shows da festa nesta sexta começam a partir das 18h. A expectativa da gestão da cidade é lotar o Pátio Ana das Carrancas. Além de Henrique e Juliano e Leo Santana, se apresentam também Tarcísio do Acordeon, Avine Vinny e Pedro Libe.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor Leo Santana revelou grande expectativa para poder subir ao palco para a abertura do São João de Petrolina.



"Eu tô confirmado no São João de Petrolina mais uma vez. Estou muito feliz, vai ser incrível, e é isso. Espero todos vocês na maior festa de São João do Brasil!", declarou o cantor.

Movimentação do turismo

A gestão da cidade espera uma movimentação de mais de 40 mil turistas em Petrolina durante o São João deste ano. A festa segue até o dia 27 de junho, com festejos todos os dias, exceto pelo dia 17.

Ao todo, a população poderá conferir mais de 50 atrações regionais e nacionais, com nomes como Alceu Valença, Bell Marques e Desejo de Menina.

Bell Marques, cantor baiano, é uma das atrações do São João de Petrolina deste ano. - Foto: Reprodução/Instagram

No Pátio Ana das Carrancas, inclusive, será montada uma vila cenográfica, chamada de ‘Vila São Francisco’. O ponto possui uma estrutura que simula um espaço onde podem ser encontradas réplicas de prédios históricos de Petrolina, como a Igreja Matriz e a antiga Estação Ferroviária.

A vila também traz representações de outras casas que se assemelham a botecos e uma praça, proporcionando uma experiência agradável para quem vai conferir. Este ano, pela primeira vez, foi instalada uma Roda Gigante ao lado da Vila São Francisco, o que irá proporcionar aos forrozeiros ter visão privilegiada da festa.

Serviços de saúde

Durante os 10 dias de festa, o São João de Petrolina vai contar, também, com diversas equipes para prestação de serviços de saúde para a população.

O trabalho será dividido entre: agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), para atender o público em caso de necessidade; equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), com distribuição de preservativos; e do Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes, com orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

O stand do SAMU contará com equipe completa, ao todo, seis profissionais por noite estarão à disposição para atendimentos. A equipe é composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e condutor socorrista, para atendimento no local, além de uma ambulância de suporte avançado, caso haja necessidade de remoção para assistência hospitalar.

