São João Cais do Sertão promove o "Arraiá do Cais" a partir deste sábado (15), no Bairro do Recife Evento acontece entre os dias 15 e 24 de junho, no vão livre do museu

A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), por meio do Centro Cultural Cais do Sertão, que este ano completa 10 anos, promove a partir deste sábado (15), às 16h, o “Arraiá do Cais”.



A festa acontece no vão livre do museu, que fica localizado no Bairro do Recife, região central da cidade.

Além deste sábado, a festa também acontece no próximo domingo (16) e nos dias 22, 23 e 24 de junho, sempre começando a partir das 16h.





Para celebrar o São João, o museu recebe artistas pernambucanos, feirinha de artesanato, barracas com comidas típicas, além de muita dança e animação.

A programação conta com artistas como Rogério Rangel, Lia Moraes, Aécio dos 8 Baixos.



“No mês de junho, os quatro cantos do Estado ficam repletos de cores para celebrar o São João e o Cais do Sertão não poderia ficar de fora. Estamos criando esse ano um novo polo junino na capital pernambucana para promover a cultura e tradição do período para moradores e turistas. Temos certeza que será um sucesso e mais uma opção para todos”, comentou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

PROGRAMAÇÃO ARRAIÁ DO CAIS

Sábado - 15/06

André Macambira e Severino dos 8 Baixos



Domingo - 16/06

Aleixo dos 8 Baixos e Rogério Rangel



Sábado - 22/06

Muniz Arrastapé e Xote 3 Menino



Domingo - 23/06

Meivinha Queiroga e Lia Moraes



Segunda-feira - 24/06

Aécio dos 8 Baixos, Banda Seu Januário e Derico Alves

