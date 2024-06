A- A+

São João Doutores da Alegria fazem festa nos hospitais do Recife a partir desta segunda (17) Primeira festa de São João acontece no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, área central

Em meio às comemorações de São João, a trupe Doutores da Alegria promovem um arraial nos hospitais atendidos no Recife. A festa começa nesta segunda-feira (17), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, área central, a partir das 10h.

A Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde. O objetivo é intervir, de maneira lúdica e divertida, na vida de crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

São João nos hospitais

Após a festa no Imip, o grupo irá para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e para o Procape, em Santo Amaro, Centro, na terça-feira (18).

Na quarta-feira (19), será a vez do Hospital da Restauração, no Derby, área central. Na quinta (20), os pacientes do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste da cidade, vão receber os Doutores da Alegria.

Os cortejos juninos têm início às 10h, à exceção da terça-feira, quando o arraial começa às 9h30 no HUOC/UPE e segue às 11h para o Procape.

“Para as crianças e suas famílias, que não poderão passar as festividades fora do hospital, acompanhar o São Joãozinho é resgatar a memória afetiva da quadrilha na escola, da celebração na rua de casa. Os profissionais de saúde entram na festa conosco. Chegamos aos hospitais e muitos deles estão caracterizados e ainda enfeitam as crianças!”, explica o coordenador artístico no Recife dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes.

Espetáculo dos Doutores da Alegria. - Foto: Rogério Alves/Doutores da Alegria

Apresentação

Em cada um dos cinco hospitais atendidos pelos palhaços o ano inteiro, o São Joãozinho começa com um cortejo junino nas alas pediátricas, com forró ao vivo, tocado e cantado pelos besteirologistas. Desta vez, eles contam com a ajuda de um convidado especial: o forrozeiro Damião Mota, o “São Foneiro”.

Em seguida, os palhaços apresentam Presepada de São João, espetáculo baseado no livreto de cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”. Escrito por Arilson Lopes, que também assina a direção da peça, o folheto conta a história de um casamento matuto.

Embora os hospitais não paguem para receber o trabalho dos Doutores da Alegria, os palhaços não são voluntários. Todos são artistas profissionais, que passam por treinamentos e atualizações constantes, e atuam o ano inteiro nas unidades de saúde.

Confira, abaixo, a programação completa.

Segunda-feira (17)

10h - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

Terça-feira (18)

10h - Hospital Universitário Oswaldo Cruz

11h30 - Procape

Quarta-feira (19)

10h - Hospital da Restauração

Quinta-feira (20)

10h - Hospital Barão de Lucena

Veja também

São João São João: Biblioteca Pública de Pernambuco promove programação infantil nesta terça (18)