A- A+

São João 2024 Olinda promove São João da Pessoa Idosa no Mercado Eufrásio Barbosa, nesta sexta (14) Evento acontece em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa

Em alusão ao Junho Violeta, por causa do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15, a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, promove, nesta sexta (14), o São João da Pessoa Idosa.

A festa acontece das 8h às 14h, no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro.

O evento tem o intuito de institucionalizar a data ao 'Junho Violeta' e inserir na programação dos festejos juninos do município.

A festa será comandada pelo casal Mateus e Katilinda, além da apresentação do cantor Ed Carlos.

A festa junina será organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Olinda e pela Secretaria Executiva da Mulher e Direitos Humanos.

O objetivo da atividade é conscientizar a população sobre a importância do combate à violência cometida contra pessoas idosas.

"É o dia de criarmos uma consciência mundial, social e política, da existência da violência contra a pessoa idosa. Então vamos nos unir e celebrar essa data juntos", enfatizou Neuza Maria de Macena, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Olinda.

Veja também

saúde Linfócitos T: relógio das células imunológicas funciona independente do tempo de vida