São João São João do Recife 2024: confira a programação deste sábado (15) São João do Recife tem diversos shows, com nomes como Irah Caldeira, Maestro Danda e Orquestra do Forró e Trio Sanfona do Povo, além de mais uma rodada do concurso de quadrilhas

O São João do Recife continua o arraial neste sábado (15), no primeiro fim de semana da festa. A programação do dia traz diversos shows, com nomes como Irah Caldeira, Maestro Danda e Orquestra do Forró e Trio Sanfona do Povo.

A programação passa pelo Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Além disso, a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, centro, que fez muito sucesso no São João do ano passado, também recebe atrações.

Shows no Sítio Trindade

Na noite deste sábado, o Sítio Trindade recebe shows no Palco Principal e na Sala de Reboco.

Com o grande público que vem comparecendo ao Sítio Trindade nos últimos dias, a expectativa é casa cheia.

No Palco Principal, a festa começa já às 19h, com Fabiana Pimentina. Em seguida, será a vez de Liv Moraes comandar o arraial, às 20h20.

A principal atração da noite fica por conta de Irah Caldeira, grande nome da música pernambucana. O show acontece às 22h. Já o encerramento fica por conta de Nádia Maia, às 23h30.

A Sala de Reboco também deve ser tomada por pessoas. Os principais nomes a passarem pelo local serão Maestro Danda e Orquestra Forró e Larissa Lisboa.

Confira, abaixo, a programação completa de shows no Sítio Trindade deste sábado (15):

Palco Principal

19h - Fabiana Pimentinha

20h20 - Liv Moraes

22h - Irah Caldeira

23h30 - Nádia Maia

Sala de Reboco

18h - Jorge Silva

19h - Galeguinho de Gravatá

20h20 - Larissa Lisboa

22h - Banda Rastafogo

23h30 - Maestro Danda e Orquestra Forró

Irah Caldeira é a principal atração do São João do Recife neste sábado (15). - Foto: Fundarpe/Divulgação

Shows na Rio Branco

Como já é tradicional, o polo da Rio Branco começa a receber apresentações culturais já a partir das 12h, com o Trio Forró Viena. O grupo vai circular a avenida.

No local também foi montado um palco, que começa a receber apresentações às 17h, com o Balé Deveras. Após isso, Carajana comanda a festa, a partir das 18h.

O São João segue com Trio Sanfona do Povo, às 19h30, seguido por Rabecado, às 21h. Para fechar a festa no dia, Ava Guimarães, às 22h30, e Luciano Ferraz, às 0h, se apresentam.

Confira, abaixo, a programação completa de shows na Avenida Rio Branco deste sábado (15):

12h - Trio Forró Viena

17h - Balé Deveras

18h - Carajana

19h30 - Trio Sanfona do Povo

21h - Rabecado

22h30 - Ava Guimarães

0h - Luciano Ferraz

Quinto dia do Concurso de Quadrilhas Juninas

A programação reserva, ainda, o quinto dia de apresentações do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. As atrações acontecem no Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade.

Ao todo, se apresentarão mais sete equipes, a partir das 20h10. São elas: Festejar, Origem Nordestina, Tradição, Matutada, Zé Matuto, Amigos do Furacão e Traque.



A expectativa também é de casa cheia, já que o concurso segue com bom público, desde a abertura, na terça (11).

A competição segue com apresentações todos os dias até o domingo (16), para que o público acompanhe a evolução das equipes. Ao final desse período, serão anunciadas as 12 finalistas classificadas, que receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação nos dias 18 e 19.

A premiação do torneio será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã, R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil para a terceira colocada.

Após o término da competição, será a vez do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que acontece entre os dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.

Confira, abaixo, a programação do Concurso de Quadrilhas desta sábado (15):

Sítio Trindade (Pavilhão das Quadrilhas)

20h10 - Festejar

20h45 - Origem Nordestina

21h20 - Tradição

21h55 - Matutada

22h30 - Zé Matuto

23h05 - Amigos do Furacão

23h40 - Traque

