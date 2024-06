A- A+

Recife Turismo: Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita, será inaugurado na próxima segunda (1°) A operação do local começa a partir do dia 29 de julho

Quem passou nos últimos meses pelas imediações do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, Centro do Recife, percebeu a construção do Novotel Recife Marina. O ponto, que chega com a expectativa de movimentar o turismo local, será inaugurado na próxima segunda-feira (1°).

Para a inauguração, o Novotel convida autoridades e lideranças locais para o espaço, onde vai haver uma celebração com coquetel e queima de fogos, a partir das 16h. Já a operação do local começa a partir do dia 29 de julho.

"Acreditamos que haverá um impacto significativo na economia local, gerando empregos, atraindo investimentos e fomentando o turismo, marcando assim um novo capítulo na história da cidade”, explicou o sócio investidor do Novotel, Romero Maranhão Filho.

Estrutura e funcionamento

O Novotel Recife Marina, operado pela gestora hoteleira ATRIO Hotel Management, terá 300 apartamentos, incluindo 20 suítes, e será classificado como quatro estrelas.

Com inclinação de 59 graus, a estrutura do Novotel deverá conta com esquadrias e revestimentos de vidro importados. O ponto também dispõe de cinco pavimentos ao todo, dos quais quatro são de apartamentos. No comprimento, a edificação vertical corresponde a 48 andares.

Estrutura do Novotel Recife Marina. - Foto: Novotel Recife Marina/Divulgação

Quando estiver em pleno funcionamento, o hotel oferecerá uma gama de serviços com academia, spa, piscina, bar, três restaurantes, além de um rooftop com vista para o Centro da cidade.

A marina tem espaço para até 200 embarcações. O acesso deverá ser facilitado, independente do nível da maré, a partir de uma estrutura formada por píeres flutuantes que utiliza alumínio e madeira sintética.

