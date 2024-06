A- A+

PERNAMBUCO Chuvas no Recife: veja os pontos de alagamento no Recife nesta terça-feira (25) Chuva deve continuar, na quarta-feira (26), no Grande Recife

As fortes chuvas que caíram sobre a Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (25), resultaram na formação de pontos de alagamento em diversas vias da capital pernambucana.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) já havia previsto chuva de fraca a moderada para três regiões pernambucanas: Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Para o Agreste, o previsto era chuva fraca.

Na Avenida Abdias de Carvalho, Zona Oeste do Recife, o principal ponto de alagamento se encontra na altura da Praça da Chesf, no sentido centro.

Os veículos trafegam com dificuldade na via, para evitar danos tanto para motoristas quanto para passageiros.

A situação também fica difícil para quem passa debaixo do Pontilhão de Afogados, também na Zona Oeste da cidade.



Também há pontos de alagamento ao longo da avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Os acumulados de água na via são na altura da Divepe, da Nissan e da Mitsubishi Motors.

Previsão do tempo para quarta-feira (26)

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), as chuvas devem continuar, nesta quarta-feira (26).

Na RMR e na Mata Norte, o tempo deve ser parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca, com temperatura máxima de 30ºC e mínima de 22ºC.

A previsão se repete para a Mata Sul, porém com temperatura máxima de 30ºC e mínima de 20ºC.

No Agreste, a temperatura deve ser máxima de 28ºC e mínima de 18ºC.

Já no Sertão de Pernambuco, bem como no Sertão de Fernando de Noronha, o céu deve ficar parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia. Temperatura máxima de 31ºC e mínima de 17ºC.

Para Fernando de Noronha, a previsão é de tempo parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia, com máxima de 29ºC e mínima de 24ºC.

