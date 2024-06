A- A+

São João São João de Olinda 2024: festa Beguiri de Xangô acontece nesta sexta (28) Dentre as atrações, estão a Quadrilha infantil Coração Mirim, Quadrilha Raio de Sol, Juninho do Coco, entre outros

Como parte das comemorações do São João de Olinda 2024, a Associação Recreativa Carnavalesca Afoxé Alafin Oyó promove a segunda edição da festa Beguiri de Xangô, nesta sexta-feira (28).

A programação acontece no Clube Atlântico de Olinda, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

Atrações

O evento vai contar com o Xiré - momento de louvação aos orixás -, apresentação do próprio Afoxé Alafin Oyó, além de várias atrações artísticas. Dentre elas, estão: Quadrilha infantil Coração Mirim, Quadrilha Raio de Sol, Juninho do Coco, Coco do Amaro Branco e Companhia do Continente Africano Toffodji.

Quadrilha Raio de Sol é uma das atrações da festa Beguiri de Xangô, no São João de Olinda. - Foto: Marcos Pastich/PCR Imagem

Xangô, o orixá exaltado no mês de junho pelos adeptos do Candomblé, é considerado pelas religiões de matrizes africanas como “divindade da justiça”. Representado pelo fogo e pelas cores marrom e vermelho, ele era o rei governante da cidade de Oyó e suas festividades também são marcadas pelas fogueiras. A celebração do orixá da justiça também é conhecida como “festa da fartura”.

História do Afoxé Alafin Oyó

O Afoxé Alafin Oyó foi fundado em março de 1986, em Olinda, e é o primeiro e único Afoxé a receber o Título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Conhecido também como “Candomblé de rua”, o grupo tem grande representatividade no meio cultural e artístico no Brasil. O nome “Alafin”, em iorubá, remete a um título de nobreza que significa “senhor/rei do palácio”. Já o termo “Oyó” faz referência à capital do antigo reino de Iorubá, na África, onde hoje fica a Nigéria.

Através dos Afoxés e Terreiros de toda a Região Metropolitana do Recife, o evento contará com a exposição e a oferta gratuita para todos os convidados, com comidas representando cada orixá, especialmente, o Beguiri, que é um dos pratos ofertados ao orixá Xangô.

