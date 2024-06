A- A+

Operação São João 2024 São João 2024: Pernambuco registra alta no número de acidentes nas estradas durante o feriado O estado também teve aumento no número de mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta segunda (24), a Operação São João 2024 em Pernambuco. De acordo com o balanço da PRF, o estado registrou alta no número de acidentes durante o feriado.

O reforço nas fiscalizações iniciou na última sexta (21) e buscou promover a segurança viária e a mobilidade do trânsito nas rodovias federais do estado, que tem os festejos juninos como uma de suas maiores manifestações culturais.

A expectativa de que houvesse um aumento expressivo na movimentação de veículos foi confirmada, nas BRs que dão acesso aos importantes polos do São João no estado, como Caruaru, Gravatá, Bezerros, Arcoverde e Petrolina.

Milhares de pessoas circularam nas BRs 232, 408, 104, 407 e 428, que levam ao Agreste e Sertão do estado, e contaram com a presença dos policiais nos principais trechos.

Milhares de pessoas circularam nas BRs 232, 408, 104, 407 e 428. Foto: Divulgação.

A PRF reforçou a fiscalização em trechos críticos das rodovias, a partir de levantamentos dos locais onde mais ocorrem colisões com feridos ou mortes. Nos quatro dias da Operação São João 2024, foram registrados 39 sinistros, que resultaram em 35 feridos e quatro mortes.

O número de sinistros e de mortos é maior do que em 2023, quando o estado registrou 35 acidentes de trânsito, com três mortes. Já o número de feridos foi menor que no último ano, quando a PRF contabilizou 37 pessoas feridas.

Para prevenir mortes por excesso de velocidade, os policiais atuaram com radares portáteis que captam a velocidade do veículo a cerca de um quilômetro de distância. Flagrados trafegando com velocidade acima do permitido, 184 motoristas foram autuados.

Já com o objetivo de retirar condutores alcoolizados das rodovias, as equipes intensificaram também as abordagens com o uso de bafômetros. Fizeram o teste durante a operação 2.546 condutores, 67 deles acabaram autuados por alcoolemia ao volante e oito desses foram encaminhados para a delegacia de polícia.

As ultrapassagens em local proibido também estiveram no foco da fiscalização. Os PRFs flagraram 202 motoristas realizando esse tipo de manobra de forma perigosa. Além disso, as motocicletas receberam uma atenção especial da PRF durante a operação, devido ao aumento na quantidade de sinistros envolvendo esses veículos. 48 condutores e passageiros de motos cometeram a infração de transitar sem o uso do capacete.

Outros equipamentos obrigatórios, como os dispositivos de segurança para o transporte de crianças e o cinto de segurança também foram ignorados por alguns motoristas. Foram emitidos 32 autos de infração pelo transporte de crianças sem o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

E ainda, 39 motoristas e 90 passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança. Já o uso do celular na direção do veículo resultou em 19 condutores autuados.



Por diversos tipos de infrações e irregularidades, 154 veículos foram recolhidos. Ainda com foco na segurança viária, a PRF afastou das BRs 166 animais de médio e grande porte. Foram prestados ainda 82 auxílios a motoristas que tiveram algum problema durante a viagem, a exemplo de pneu furado e pane mecânica.

Ações de enfrentamento ao crime também foram intensificadas, com o apoio do Comando de Operações Especializadas da PRF. O reforço buscou levar mais segurança a quem viajou nesse período e coibir assaltos, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e contrabando de mercadorias. Durante a operação, a PRF deteve 18 pessoas por diversos crimes, entre eles uso de documento falso, tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo.

Cinema Rodoviário

A PRF este ano levou a Caruaru uma super novidade quanto às ações de educação para o trânsito. A Carreta Cinema Rodoviário estacionou na capital do forró e levou muita informação sobre segurança viária de forma lúdica e interativa. Em todo o estado, foram alcançadas 1.813 pessoas com diversas ações educativas, como palestras, ações de travessia segura e abordagens nas rodovias.

O Cinema Rodoviário tem capacidade para 48 pessoas por sessão. Possui toda a estrutura de uma sala de cinema, como sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado, banheiros e até mesmo máquina de pipocas. As sessões duram cerca de 40 minutos, quando são apresentados vídeos sobre segurança no trânsito. É uma atração a mais para quem ainda vai aproveitar a festa até o dia de São Pedro, sem esquecer que a responsabilidade de construir um trânsito mais seguro é de todos.

A atração estará disponível até o dia 29 de junho, com palestras pela manhã, à tarde e à noite. O Cinema Rodoviário é aberto para todos.

