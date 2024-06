A- A+

São João 2024 São João do Recife: Público lota principais polos no dia de São João O São João do Recife dá uma pausa nesta terça-feira (25), mas retoma as atividades na próxima quinta-feira (27). Programação segue até o próximo domingo (30)

Nesta segunda-feira de São João (24), o público continuou lotando os principais polos juninos do Recife, como o tradicional Sítio Trindade, em Casa Amarela, e a Avenida Rio Branco, que fica no Cais do Apolo, no Bairro do Recife. O Recife Junino dá uma pausa nesta terça (25) e quarta-feira (26), mas retoma as atividades na próxima quinta-feira (27). Programação e segue até o próximo domingo (30).

No Sítio Trindade, o Pavilhão das Quadrilhas foi dedicado ao público infantil, oferecendo uma programação de forró até o início da noite. No palco principal, o público, que assistiu as apresentações de artistas como Anastácia e Daniel Gonzaga, esperava ansiosamente pela atração da noite, a cantora paraibana Elba Ramalho.

A Avenida Rio Branco também atraiu um grande número de pessoas na noite do dia de São João (24). Na avenida, a grande atração era a sala de reboco, que contou com apresentação de grupos como Bellas Farias e Regente Joaquim.

Sempre lotada, a Avenida Rio Branco consagrou-se como um dos novos pontos de referência dos festejos juninos na capital.

São João 2024 segue até o dia 30

Nesta terça (25) e quarta-feira (26), as atividades do Recife Junino dão uma pausa e retomam na próxima quinta-feira (27).

A programação continua nos principais polos e também nos bairros, nos polos descentralizados, estendendo-se até o final do ciclo junino, no próximo domingo (30), completando 20 dias de atividade.

Segundo o secretário de cultura do Recife, Ricardo Mello, os festejos juninos da cidade "não se resume ao São João", mas se entendem por todo o calendário do ciclo junino.



"Ele se inicia nas celebrações de Santo Antônio, passa pelo São João e vai até o São Pedro. São os Santos Juninos, e por isso a gente chama Recife Junino. O dia de São João, é o grande momento e o mais conhecido dessa festa, mas seguimos com as atividades. E no próximo final de semana, no dedicado a São Pedro, temos também atividades no pátio de São Pedro", explicou o secretário.

A diversidade das atividades também é um dos destaques do Recife Junino. A programação inclui concursos de quadrilhas infantis e juvenis, shows de artistas regionais e apresentações dedicadas ao público infantil.

"Temos coco, xaxado, forró, ciranda, artistas de todas as idades e gerações. É uma festa para toda a família e cuidamos para que seja sempre assim: com segurança, para confraternização e sem incidentes", afirmou o gestor.

Organização

Ainda segundo o secretário, a gestão dos espaços e a segurança foram prioridades para garantir um ambiente familiar e seguro no São João do Recife em 2024.



"Todo o nosso esforço, de toda a equipe da prefeitura, e de todo mundo envolvido com essa festa, é para que tudo aconteça e transcorra no melhor clima possível. Porque o objetivo da gente é esse, é preparar a festa para que a população e os turistas possam fazê-la", destacou Ricardo Mello.

Ricardo Mello ressaltou a ainda a importância da participação população nos festejos, para que eles continuem acontecendo em sua total grandiosidade.

"Mesmo com a chuva no primeiro final de semana, tivemos grandes públicos presentes, lotando as salas de reboco, os palcos de bairro e os concursos de quadrilha. Arquibancadas sempre lotadas. Nossa referência dos 14 polos é a presença muito grande de público", concuiu o secretário.

