retorno do feriado São João: volta para casa, nesta segunda (24), apresenta fluxo intenso na BR-232 Na volta para casa do São João 2024 o fluxo de veículos foi intenso no início da tarde e, apesar de melhorar ao final do dia, contou com retenções nos quilômetros 11, 15 e 77 da BR-232

Nesta segunda-feira (24), dia de São João, a volta para casa de quem pegou a BR-232 no retorno das festas juninas contou com fluxo moderado, no sentido do interior para a Região Metropolitana do Recife.

No início da tarde, o trânsito na altura do km 11 da rodovia, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, já era intenso no sentido da Capital.

Ao final do dia, na altura do Atacado dos Presentes, no km 15 da rodovia, também no Curado, o trânsito, apesar de já fluir melhor nos dois sentidos (Região Metropolitana do Recife e interior), apresentava um ponto de retenção que começava no km 18 e melhorava pouco depois da loja de variedades.

Na saída da Cidade de Gravatá, o tráfego de veículos, na volta pra casa do São João 2024, também era intenso a partir do km 77.

Operação São João 2024

Ao longo do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação especial nas rodovias federais, em especial na BR-232.

O esquema teve como foco ações de prevenção e fiscalização para promover a segurança viária e a mobilidade do trânsito para quem vai curtir as festas juninas, garantindo o fluxo e a segurança dos condutores e passageiros.

A Operação São João 2024 nas rodovias federais de Pernambuco é um dos principais esforços direcionados de fiscalização e de policiamento do órgão no estado, que tem os festejos juninos como umas de suas maiores manifestações culturais.

Movimento é intenso no sentido Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com a PRF, durante a operação, houve aumento estimado de cerca de 20% na movimentação de veículos nas BRs que dão acesso não só à capital do forró, mas também a importantes polos do São João no estado, como Gravatá, Bezerros, Arcoverde e Petrolina, que atraem visitantes locais e de outras regiões.

Fiscalizações

Por conta desse aumento no fluxo de veículos, foram reforçadas as fiscalizações nas BRs 232, 408, 104, 407 e 428, que levam ao Agreste e Sertão do estado.

A PRF também intensificou o policiamento em trechos críticos das rodovias, a partir de levantamentos dos locais onde mais ocorrem colisões com feridos ou mortes em épocas de festa.

Durante as fiscalizações, foram utilizados radares portáteis e etilômetros, mais conhecidos como bafômetros, para prevenir sinistros por excesso de velocidade e retirar condutores alcoolizados das rodovias. As ultrapassagens em local proibido também estiveram no foco da fiscalização.

