A- A+

fé e devoção São João 2024: com presença de dom Paulo Jackson, fiéis celebram vida do "discípulo amado" Arcebispo de Olinda e Recife ministrou bençãos e falou sobre a vida de São João Batista, que foi precursor de Jesus Cristo

A Paróquia de São João Batista, no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, se transformou em um lugar de adoração intensa, na manhã desta segunda-feira (24), Dia de São João.

Dezenas de fiéis participaram da Festa de São João, que contou com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que falou, durante a reunião, sobre a vida do primo de Jesus, que chegou a ser chamado de “discípulo amado”.

A Arquidiocese de Olinda e Recife tem quatro paróquias dedicadas a São João. Os santos são lembrados com missa na data da morte deles, mas com São João Batista é diferente.

Os católicos lembram do nascimento (24 de junho) e da morte dele (24 de agosto).

A missa religiosa contou ainda com a apresentação do coral do Movimento Pró Criança, que é apoiado pela AOR.

O grupo, composto por 22 integrantes, cantou louvores e músicas típicas do São João, como ‘Aleluia’ e ‘Xote das Meninas’.

Coral do Movimento Pró-Criança | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Emocionado com o que viu, o motorista Robson Arlindo, de 58 anos, disse à reportagem que é assíduo na igreja e que a devoção a São João tem que estar presente no coração dos cristãos.

“É um momento lindo e maravilhoso. É sempre importante virmos à igreja. Eu não perco um dia. Vim só agradecer por tudo que o nosso Senhor e João Batista fizeram por nós”, comentou.

Para a professora Elizabete Costa, 60, ir ao templo é uma tradição familiar que se estende até os dias de hoje. Devota de São João, ela agradeceu pelas bênçãos recebidas.

“Eu não tenho nada a pedir, só agradecer mesmo. Agradecer pela vida da minha mãe e da minha filha. Tenho muita fé e esperança de dias melhores para todos nós. Minha filha e eu oramos juntas e ela conseguiu passar num concurso público”, relatou.

Exemplo

Dom Paulo Jackson reforça a importância do São João para a tradição cristã.

Ele reafirma que, de fato, assim como o ‘discípulo amado’, a sociedade deve diminuir para que Cristo apareça.

“Quando Cristo se torna o centro fundamental da nossa vida, cada vez menos nós aparecemos e mais Ele aparece por meio das nossas ações, palavras e testemunho. São João Batista é o homem do silêncio, do deserto e da pregação dura, do convite sincero à mudança de vida”, salientou o líder católico.

“São João Batista é o homem do convite absoluto de Deus, da dureza do deserto, vestindo pele de camelo e comendo mel silvestre, ele aponta para o absoluto de Deus, que é o essencial, a nossa existência”, acrescenta.

Quem foi João?

João é considerado o último dos profetas, porque, após ele, veio o único Salvador do mundo, Jesus Cristo, que se revelou como Filho de Deus.

Segundo o livro de Mateus 11:11-13, “dos nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista”.

Percursor do evangelho, João foi morto por decapitação, após denunciar o pecado do governador da Galiléia, Herodes, que raptou a cunhada, Herodíades, e viveu com ela como esposa.

Veja também

natureza Erupção vulcânica na Islândia termina após 24 dias de atividade