Férias escolares: oficina gratuita de livro de artista para crianças abre inscrições

Uma opção para as férias escolares é a oficina gratuita “Páginas desviantes: Livro de artista com crianças”. Conduzida pela educadora, artista gráfica e pesquisadora Camila Storck, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), a atividade está com inscrições abertas desta terça-feira (2) até 12 de julho.

A ação é voltada para crianças de 6 a 10 anos e ocorre ao longo de três tardes, com duas turmas disponíveis. A primeira ocorre de 17 a 19 de julho e a segunda de 23 a 25, sempre das 13h às 17h. O projeto foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo Pernambuco.

Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de experimentar e criar seus próprios livros de artista. A iniciativa resulta da pesquisa realizada por Camila no mestrado em Artes Visuais, voltada à investigação do livro de artista como elemento criativo e educativo.

As atividades terão caráter prático e expositivo. Cada encontro vai girar em torno de um eixo de pesquisa e de experimentação gráfica, com apresentações de livros de artista e de técnicas de criação, ampliando o repertório cultural das crianças e estimulando o olhar crítico.

No dia 20 de julho, às 14h, Camila participa de uma roda de conversa no Mamam, na ocasião do lançamento dos livros “Eu nunca leio, só vejo as figuras” (Lote 42), de Amir Brito Cadôr, e “Automação e autonomia: dois ensaios sobre design” (Clube do Livro do Design), de J. Dakota Brown.



