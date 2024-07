A- A+

MÚSICA Pandeirada: projeto de arte-educação leva aulas de pandeiro para comunidades do Recife Mais de 40 crianças e adolescentes do Bode e dos Coelhos terão acesso às oficinas gratuitas

O projeto de arte-educação Pandeirada chega às comunidades do Bode e dos Coelhos, no Recife, nesta semana. Desta segunda (1º) até sexta-feira (5), serão realizadas aulas gratuitas de pandeiro para mais de 40 crianças e adolescentes.

As aulas serão ministradas por Dannielly Yohanna e Isaac Souza, na Livroteca Brincante do Pina e na sede do Movimento Pró-Criança. As inscrições podem ser realizadas nas sedes das duas ONGs.

O foco da oficina é oferecer uma vivência nos ritmos do coco de roda, samba e capoeira aos participantes. Com produção da artista e produtora cultural Marcela Souza, o projeto conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo no Recife.

Serão duas oficinas formativas com quatro aulas cada. Os alunos passarão por exercícios de percepção rítmica e prática de instrumento, e também serão apresentados à compositores e compositoras destes ritmos para que possuam repertório de estudo após o projeto ser encerrado.



Veja também

