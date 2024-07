Gaby Amarantos faz show de abertura da 3ª Expo Preta RioMar

A- A+

Gaby Amarantos fará a abertura da 3ª Expo Preta RioMar, que ocorre de 16 a 18 de agosto, no shopping RioMar. O show será realizado no dia 15, às 19h, no Teatro RioMar.

A cantora paraense promete um espetáculo “transporta o público em uma nave sonora, flutuando pelos rios em uma jornada até o coração da floresta”. O repertório traz os hits que marcam os 27 anos de carreira de Gaby, além de músicas do seu mais recente disco.

“TecnoShow” foi o vencedor do Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Essa foi a terceira indicação da paraense ao prêmio.

Criada em 2022, a Expo Preta RioMar tem o objetivo de valorizar, celebrar e difundir a cultura negra e o afroempreendedorismo. Mais de 100 pequenos empreendimentos já foram impactados nas edições anteriores do projeto.

Serviço:

Show de Gaby Amarantos - 3ª Expo Preta RioMar

Quando: 15 de agosto, às 19h

Onde: Teatro RioMar, no Piso L4 do RioMar Recife - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada), no app do RioMar Recife e na bilheteria do Teatro RioMar



