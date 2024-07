A- A+

FÉRIAS ESCOLARES Férias Escolares: Como reforçar os cuidados com a alimentação das crianças No período das férias escolares também se deve manter uma alimentação saudável e balanceada



O período das férias escolares para muita gente é tempo de descanso, de lazer e de viagens, ou seja, completa mudança de rotina. Por isso é bem difícil cuidar da alimentação plenamente, pois todo mundo se dá o direito de curtir uma guloseima. Mas isso não é missão impossível.

O período das férias não é o mais adequado para tentar perder peso, entretanto, não se pode esquecer de manter o que já foi conquistado e tentar manter uma alimentação saudável e balanceada, também para a garotada. E é importante envolver as crianças na produção dos alimentos, como uma brincadeira agradável e deliciosa.

Com certeza, você não deve deixar de aproveitar um delicioso sorvete, por exemplo, por medo de ganhar peso durante as férias, essa não é a ideia, o mais aconselhável é que esse tipo de coisa seja feito moderadamente, ou seja, se você quer tomar um sorvete, que seja um menor, de preferência de frutas, e de vez em quando.



Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a Nutricionista, Laís Sousa que deu dicas para esse período de alimentação das crianças nas férias escolares.



Nutricionista, Laís Sousa . Foto: Divulgação



“O padrão de uma boa alimentação é uma alimentação que tem uma quantidade boa de frutas, verduras e legumes, mas sabemos que nas férias as coisas mudam, mas a gente pode fazer a brincadeiras, como a das frutas aumentar a quantidade de frutos do dia a dia, principalmente com as crianças e aproveitar para brincar de espetinho de frutas, também vale aproveitar para fazer mais sucos de frutas. E também cuidado aí com excesso, de fast food, de batatinha frita, de salgadinhos, biscoitos. É tentar aproveitar esse momento para fazer com que também seja um momento especial em relação à alimentação, oferecendo novos alimentos e brincando e se divertindo com as crianças”





“O problema não é o consumo do Fast Food, o problema é o excesso, todos os dias querer comer biscoito, salgadinho ou um hambúrguer industrializado. Já que estamos em período de férias também, no sábado e domingo tentar fazer acordos com a família para ser umas férias divertidas e saudável”





