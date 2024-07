A- A+

OPINIÃO A revitalização do coração do Recife através do Programa Recentro

No cenário urbano das grandes cidades, o Recife se destaca por sua abordagem inovadora e corajosa com a implementação do programa Recentro, uma iniciativa liderada pelo prefeito João Campos (PSB). Esse programa é um marco na revitalização e transformação do coração da nossa cidade, destacando o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e a preservação da nossa memória coletiva.

No coração pulsante do Recife, o Recentro se apresenta como uma força transformadora, marcada por uma legislação moderna que reestrutura tanto a paisagem urbana quanto a fiscal. Com reduções significativas no IPTU - até 100% para projetos residenciais -, o programa visa estimular a reabilitação de edificações e atrair novos investimentos para o centro histórico, que correspondem respectivamente aos Bairros do Recife, Santo Antônio, São José e parte da Boa Vista. Esses incentivos, aliados à desburocratização na emissão de alvarás, refletem um esforço da cidade em repensar suas políticas para revitalizar seu núcleo urbano, tornando-o mais atraente e viável tanto para desenvolvimento econômico quanto residencial.

Adicionalmente, o Programa Recentro tem sido notável na reativação do mercado imobiliário do centro, facilitando a conexão entre proprietários de imóveis desocupados ou subutilizados e investidores. Esse esforço já resultou na instalação de empresas significativas, como a Datamétrica, por exemplo, que trouxeram novos empregos e dinamismo econômico para a região. Outros destaques dessa nova fase é o Novotel Recife Marina, parte do Complexo Porto Novo Recife, que com um investimento de R$ 200 milhões, não só aprimorou a infraestrutura turística e de negócios da cidade, mas também revitalizou o centro, trazendo vida e modernidade à área.

O Parque das Esculturas Francisco Brennand, reconhecido como Patrimônio Cultural Material do Recife graças à Lei n.º 18.684/20, lei proposta por nosso mandato, foi reinaugurado em março deste ano. Com um investimento de R$ 9,5 milhões, o local foi submetido a uma extensa restauração de suas obras de arte e a melhorias estruturais significativas, que incluem a instalação de um novo píer e a atualização de equipamentos urbanos modernos. Além disso, a segurança foi intensificada e um novo projeto de iluminação foi realizado, reforçando nosso compromisso contínuo não apenas em embelezar, mas também em tornar o parque um espaço seguro e acolhedor para todos os visitantes.

Simultaneamente, iniciativas significativas estão sendo executadas na Av. Dantas Barreto e no tradicional Camelódromo, começando com uma escuta social que identificou uma série de intervenções a serem feitas. Estas ações incluem o reordenamento do comércio popular e restaurações estruturais que elevam a qualidade das áreas comuns e dos passeios. Além disso, o Mercado de São José também está sendo cuidadosamente requalificado, com intervenções focadas em revitalizar completamente o prédio e suas fachadas, começando pelo setor de artesanato.

A recente aprovação pela Câmara Municipal do Recife da doação dos terrenos do Edifício Trianon e do Cine Art-Palácio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco representa mais uma iniciativa significativa do programa Recentro. Ao transformar esses edifícios históricos em um novo campus educacional, o projeto não apenas valoriza a cultura e a educação, como também beneficiará mais de 1.400 estudantes. Essa ação reafirma o compromisso da gestão do prefeito João Campos com o desenvolvimento social e cultural da nossa cidade, destacando a importância de investir em recursos que beneficiem diretamente a população local.

Ao observar os avanços no bairro do Recife, é essencial honrar o legado do meu amigo e padrinho político, o ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca (in memoriam), cuja dedicação ao turismo e revitalização dessa área inspirou muitas das políticas atuais. Por meio de iniciativas culturais como “Dançando na Rua” e incentivos fiscais, Cadoca foi crucial para estimular o turismo e aumentar a ocupação hoteleira, solidificando o Recife como um destino atraente para lazer e negócios.

O Programa Recentro é mais do que uma simples renovação de estruturas antigas; é uma revitalização do coração da nossa cidade, criando um futuro onde o desenvolvimento econômico e social caminham juntos. Este é um momento de celebração para o Recife, uma celebração do progresso, da cultura, e da comunidade que estamos construindo juntos. Parabéns ao prefeito João Campos por liderar essa transformação impressionante, continue contando com nosso trabalho, sobretudo na liderança do seu governo, função que muito nos honra!

*Vereador do Recife e Líder do Governo



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO É preciso internacionalizar para evoluir