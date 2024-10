A- A+

FESTIVAL Festival Olinda Criativa e Sustentável chega ao Mercado Eufrásio Barbosa Evento acontece dias 26 e 27 de outubro, com uma programação voltada para toda família

A 1ª edição do Festival Olinda Criativa e Sustentável chega ao Mercado Eufrásio Barbosa, no Sítio Histórico da cidade de Olinda, neste sábado (26) e no domingo (27), das 10h às 20h. O festival trará atrações nos ramos da moda, música e gastronomia, além de proporcionar oficinas de arte, cultura popular e artesanato. O evento também terá contação de histórias infantis, desfiles de moda, arte drag e outras atividades.

O evento tem como missão promover o consumo consciente, a cultura popular e muita diversão para o público participante. A iniciativa é idealizada pelo Encontro de Brechós de Olinda e a Brasilidades Feira Criativa e reunirá mais de 70 empreendedores ligados à Moda Sustentável e à Economia Criativa.

Um dos objetivos do evento é incentivar o consumo consciente, através da moda circular e sustentável, já que a indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera.

Um levantamento publicado pela Global Fashion Agenda, organização sem fins lucrativos, aponta que mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados nos últimos anos.

Além da moda, o público vai ter acesso a diversas marcas autorais pernambucanas que estão sendo construídas pelos próprios fundadores.

“A união da economia criativa com a moda sustentável é uma urgência para um país tão talentoso como o nosso. É preciso fazer a roda da economia girar, porém, o empreendedor local precisa fazer parte desse giro”, destaca o produtor da Brasilidades Feira Criativa, Henrique Santos.

“O Encontro de Brechós Olinda é uma iniciativa dedicada à moda sustentável, conectamos e fortalecemos a comunidade de empreendedores no ramo de brechós. Nossa missão é incentivar, propagar e proporcionar a moda circular, valorizando a importância de definir a percepção da população com relação ao consumo,” conta a curadora do Encontro de Brechós de Olinda, Roberta Peregrino.

1º Festival Olinda Criativa e Sustentável

26 e 27 de Outubro - Mercado Eufrásio Barbosa, Sítio Histórico de Olinda

10h às 20h

Atrações: Moda, música, gastronomia, oficinas de arte e cultura popular, arte drag e muito mais.

Evento gratuito

