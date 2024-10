'Festival de Economia Criativa Brincantes da Mata Norte' celebra a cultura popular da região

A- A+

Celebrando a cultura popular, o Serviço Social do Comércio Pernambuco realiza a 4ª edição do Festival de Economia Criativa Brincantes da Mata Norte, de 23 a 27 de outubro, no Pátio da Misericórdia, em Goiana. A entrada é gratuita e a programação inclui mais de 50 atividades, entre cortejos, espetáculos, shows, oficinas e espaço gastronômico. Com expectativa de movimentar mais de 5 mil pessoas por dia, a programação tem início no dia 23, a partir das 15h, e se estende pela noite com a abertura da exposição Pretinhas do Congo: Simbolismos e Ancestralidade, apresentações do Caboclinho União Sete Flexas e do Maracatu Lua de Luanda.

A noite de abertura será marcada pelo Cortejo Brincantes da Mata Norte que, a partir das 19h, vai circular pelo centro da cidade, saindo do Sesc Ler Goiana em direção ao Pátio da Misericórdia. Burrinhas, bonecos gigantes, Caboclinho Potiguares de Goiana e O Morto Carregando O Vivo desfilarão pelas ruas, convidando o público a entrar na celebração da cultura popular.

“Celebrar nossa cultura e os nomes que a constroem ainda em vida é fundamental! O Sesc Pernambuco está sempre atento ao desenvolvimento dos territórios em que está presente, e esta edição do festival chega mais uma vez festejando a cultura popular, as pessoas que fazem isso acontecer, promovendo o intercâmbio de conhecimentos para que esses saberes populares se multipliquem e incentivando a circulação da economia”, comemora Bernardo Peixoto, presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco.

Entre os destaques desta edição estão as homenagens aos patrimônios vivos da cultura popular da Zona da Mata Norte. São eles: Pretinhas de Congo, Caboclinhos Sete Flexas, Caboclinhos Canidé, Caboclinhos Cahetés, Tribo de Índios Tabajaras e o Mestre Zé do Carmo. Além de circularem pelo evento, os homenageados vão dar nome a drinks especiais criados pelo Sesc.

Na Cena Gastrô , todos os dias do festival, das 18h às 22h, 12 food trucks estarão a postos com opções de lanches para todos os gostos. Os empreendedores participantes da iniciativa receberam consultoria profissional do Sebrae PE, para qualificação de seus negócios e a criação de pratos inspirados nos patrimônios vivos da Mata Norte. Na Feira Giro Criativo, dezenove empreendedores vão expor seus produtos, dentre eles peças de vestuário, bijuterias, peças artesanais de couro, artigos de jardinagem e muito mais. As atividades da feira funcionarão de quarta a sexta, das 15h às 21h, no sábado das 09h às 21h, e no domingo o espaço opera das 15h às 20h.

Além de movimentar o Pátio da Misericórdia, o festival ganha as ruas da cidade, proporcionando experiências de imersão em cinco espaços da cultura popular de Goiana, são eles: Sede das Pretinhas de Congo de Goiana, Ateliê Mestre Zé do Carmo, Galeria Sesc, Sede Caboclinhos União Sete Flexas de Goiana e a Sede do Caboclinho Canidé de Goiana. O itinerário guiado contará com transporte gratuito, tendo duração de 3 horas, partindo do Pátio da Misericórdia no sábado e domingo, a partir das 14h, sujeito à lotação do traslado.

O festival também traz uma agenda de formações rápidas, começando na quinta-feira (24) com a oficina “A Arte da Xilogravura”, ministrada pelo Mestre Edilson, às 14h. Em seguida, no mesmo dia, o Sebrae PE apresenta a palestra "Turismo criativo e de experiência", a partir das 16h. As inscrições são feitas na hora, e a programação completa de oficinas pode ser conferida no site do Sesc Pernambuco (www.sescpe.org.br).

Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, o festival terá um dia dedicado aos cuidados com a saúde. No dia 25 de outubro, das 8h às 17h, o público vai poder tirar dúvidas sobre o câncer de mama, orientação nutricional entre outros serviços de saúde e bem-estar, como: atualização do cartão vacinal; testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C; aferição de pressão e glicemia; limpeza de pele, auriculoterapia, ventosaterapia, corte de cabelo masculino, esmaltação e muito mais.

Serviço

Festival de Economia Criativa Brincantes da Mata Norte

Quando: de 23/10 a 27/10, das 15h às 22h

Onde: Pátio da Misericórdia - R. da Misericórdia, 30 - Goiana, PE, 55900-000

Entrada: gratuita

Programação completa

Informações: (81) 3626-8421

