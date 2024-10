Festival Bar em Bar apresenta nova edição com 27 casas participantes; saiba quais

A- A+

Para celebrar a cultura e gastronomia dos bares e botecos do Brasil, o festival Bar em Bar apresenta sua nova edição, a partir desta quinta-feira (31), com a oferta de petiscos a preços promocionais. O evento, promovido em todo o país pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, segue até o dia 17 de novembro, com direito a competição. Em Pernambuco, 27 casas, distribuídas por cinco municípios (Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda e Recife) participam dessa ode aos barzinhos brasileiros.

São elas: Tio Pepe, Camaretus, Cia do Chopp, Capi Gastrobar, Espetinho da Ceça, No Meu Quintal Comida Boa, A Porchetta, GrandBar (Hotel Grand Mercure Recife - Boa Viagem), Lisbela e Prisioneiros Bar, Restaurante Alho Óleo, Restaurante Pitanga Sabores da Terra, La Brasa Burger, Rancho Soares, Moendo na Laje, Restaurante Via Porto, Boucherie Marine, Seu Luna, Ilha dos Navegantes, Ilha Camarões, Ilha do Guaiamum, Hercilio Pub, D'Bob Bar e Restaurante, SerTão Bar, Quina da Linguiça, Cordel Restaurante e Bar e O Melhor Tempero Comedoria.

Petiscos especiais

Para o Bar em Bar, as casas participantes prepararam um petisco especial. Agora, os estabelecimentos disputam pela preferência do público, que poderá votar nos seus pratos preferidos através de links sinalizados no material gráfico disponível em cada casa. Os três bares, botecos ou restaurantes mais votados farão parte do evento de encerramento do Bar em Bar, na orla de Boa Viagem. O primeiro lugar leva um prêmio de R$ 2 mil e o garçom que mais vendeu o prato do festival ganha um final de semana em Porto de Galinhas.

As diversas opções gastronômicas do festival Bar em Bar, que tem patrocínio estadual da Ambev, Guaraná Antarctica, Pepsi e Stella Artois Pure Gold, estão disponíveis com preços que variam de R$ 8 a R$ 120. Para conhecer os petiscos de cada um dos estabelecimentos participantes, acesse: www.barembar.com.br.



“Com o festival, buscamos aquecer a presença do público nos bares pernambucanos, tornando esse ambiente ainda mais democrático do que já é. Com isso, ganha o público, que pode desfrutar de um extenso roteiro gastronômico, e ganham os empresários, que utilizam esse momento para atrair clientes. São boas as expectativas de movimentação e aquecimento do setor com a realização do Bar em Bar”, explica Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Mais sobre os petiscos

Participando pela primeira vez do festival, o Capi Gastrobar chega com uma versão individual de um prato clássico da casa: o “Seu Rabada e Dona Ameixa”, um escondidinho de macaxeira recheado com ragu de rabada com um toque de ameixa, gratinado com provolone e muçarela.

Já o Camaretus investiu na proteína que inspirou o nome da casa para representá-los no festival gastronômico, assim, apresentam o “Croquete de Camarão”. E tem mais camarão no roteiro. Como, por exemplo, o “Camarão Crocante de Amêndoas”, do Boucherie Marine; o “Escondidinho de Camarões”, do Ilha dos Navegantes, o “Camarão na Cerveja”, do Lisbela e Prisioneiros Bar; e o “Camarão Metido a Baião de Dois”, do Tio Pepe.

Os petiscos clássicos, aqueles que fazem parte da cultura, do menu e da reputação dos botecos pernambucanos, também marcam presença no Bar em Bar. Há muitas opções. Entre elas, os “Pasteizinhos do SerTão”, do SerTão Bar; a “Sardinha de Cambiteiro”, do Restaurante Pitanga Sabores da Terra; o “Espetinho Arrumado”, do Espetinho da Ceça; e o “Rodízio do Mar”, com seus três casquinhos (siri, caranguejo e aratu) apresentados pelo D'Bob Bar e Restaurante.

Para quem ama uma boa farofada, o Meu Quintal Comida Boa apresenta o “Traga a Bacia”, um petisco simples, mas cheio de memórias afetivas. Trata-se de uma farofa d'água com verduras e charque picadinha, cheia de graxa e manteiga de garrafa.

O "De Tudo um Porco", do A Porchetta, também surpreende com um petisco que traz picanha suína fatiada, costela suína, torresmo crocante, pork belly e linguiça cubana, tudo isso acompanhado por picles e chucrute.



SERVIÇO:

Festival Bar em Bar

Quando: de 31/10 a 17/11

Onde: 27 casas em Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda e Recife

Outras informações: Instragram (@festivalbarembar)

