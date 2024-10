A- A+

Música Tacaratu e Petrolândia, no Sertão do Estado, recebem o Festival do Choro João Pernambuco 2024 Festival é gratuito e acontece nesta sexta (1º) e sábado (2)

Encerrando as comemorações do Dia Estadual do Choro, celebrado em 16 de outubro, as cidades de Tacaratu e Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, recebem nesta sexta (1º) e sábado (2), respectivamente, o Festival do Choro João Pernambuco 2024.

Este será o segundo ano consecutivo em que o Festival é realizado em Tacaratu. Já em Petrolândia, será a primeira edição do evento na cidade. Em ambos os locais, a entrada é gratuita.

Nomes consagrados se apresentarão no Festival, assim como as atrações locais da região. Artistas como o bandolinista Betto do Bandolim, o instrumentista e maestro Bozó 7Cordas, a cantora Kelly Rosa,o flautista José Arimatea, além dos Seresteiros de Tacaratu que percorrerão as ruas da cidade antes de se apresentarem.

Em Tacaratu, o local de apresentação do Festival será o Coreto do Largo do Santuário de Nossa Senhora da Saúde, chamado de Praça do Coreto, no centro da cidade. Os Seresteiros de Tacaratu sairão em cortejo pelas ruas da cidade, às 19h, saindo de frente da casa de Beta de Baé em direção ao Coreto, onde se apresentarão a cantora Kelly Rosa, o flautista José Arimatea e artistas convidados.





Em Petrolândia, o local de apresentação do Festival será na rua Princesa Isabel, em frente ao Instituto de Arte Popular João Pernambuco. Se apresentarão Betto do Bandolim e Bozó 7Cordas, com a participação especial de Kelly Rosa, José Arimatea, e convidados.





“Será uma oportunidade do grande público conhecer um pouco mais desse gênero que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, agora, este ano. O Choro, ou chorinho como é carinhosamente chamado, é um gênero musical considerado como um dos únicos genuinamente brasileiro que abrange vários ritmos como, samba, valsa, frevo, coco, maxixe, gafieira e outros” explicou José Arimatea, músico e diretor do Instituto Isto é Choro!

Festival do Choro João Pernambuco

O Festival do Choro João Pernambuco surgiu em 2016 no Pátio de São Pedro, área central do Recife, com o objetivo de celebrar o Choro, estilo musical genuinamente brasileiro, e reverenciar o nome de João Pernambuco, o mais representativo violonista e compositor pernambucano do gênero.

A realização do Festival em Tacaratu e Petrolândia encerra as comemorações do Dia Estadual do Choro. Além da celebração nessas cidades, a data foi comemorada durante todo o mês de outubro nas cidades do Recife, Pesqueira, Belo Jardim e Carnaíba

“É uma enorme satisfação para todos nós levarmos o Festival do Choro João Pernambuco para a região onde João Pernambuco nasceu, no Sertão de Itaparica, e ao mesmo tempo poder levar o Choro para outras regiões do estado e plantar sementes que com certeza irão germinar”, afirmou Wagner Staden, produtor e diretor do Festival.

A realização do Festival do Choro João Pernambuco é uma iniciativa do Instituto Cultural Brasileiro “Isto é Choro!” com a parceria do Instituto de Arte Popular João Pernambuco. A direção geral é de Wagner Staden e conta com o apoio cultural das Prefeituras locais e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Programação: Festival do Choro João Pernambuco

01/11 – Tacaratu

Local: Praça do Coreto – Centro

Hora: 19hs

Seresteiros de Tacaratu

Kelly Rosa

José Arimatea

Convidados

Acesso gratuito

02/11 – Petrolândia

Local: Instituto de Arte Popular João Pernambuco – rua Princesa Isabel, 191, Qd. 1.

Hora: 19hs

Betto do Bandolim

Bozó 7Cordas

Convidados

Acesso gratuito



Veja também

Famosos "É difícil respirar": Gustavo Tubarão fala sobre crise de pânico que divulgou em suas redes sociais