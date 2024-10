A- A+

música brasileira Terça do Vinil volta ao Forte do Brum, neste sábado (19) Mais uma edição da festa "Vinil no Forte" terá apresentações de Gabi do Carmo, Sopraria e Sombatuki

Neste fim de semana, a Terça do Vinil volta a aportar no Bairro do Recife, com a festa Vinil no Forte, que acontecerá no sábado (19), a partir das 16h, no Forte do Brum. Será música brasileira e regional tocando nas pickups do anfitrião DJ 440 e muito samba no palco.

Além da discotecagem de 440 e também do DJ Sidade, se apresentarão na Vinil no Forte Gabi do Carmo, Sopraria e Sombatuki, no embalo do ritmo que vem ganhando destaque nas noites boêmias do Recife.

A festa Vinil do Forte marca o início da nova temporada de verão da Terça do Vinil, que seguirá até março de 2025.

Terça do Vinil

O projeto Vinil no forte faz parte de uma itinerância do selo Terça do Vinil, que já já percorreu outros locais icônicos, todos eles patrimônios imateriais e artísticos do estado de Pernambuco, como o Cais do Sertão,Torre Malakoff, localizados no Bairro do Recife, e também o Forte de Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha.

SERVIÇO

Vinil no Forte, da Terça do Vinil

Com DJs 440 e Sidade, Gabi do Carmo, Sopraria e Sombatuki

Quando: Sábado (19), a partir das 16h

Onde: Forte de São João Batista do Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla



