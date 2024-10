A- A+

Hip Hop Batalha da Escadaria promove final no Recife valendo classificação para etapa nacional; confira Duelo da última etapa reúne 16 MCs de Pernambuco e ocorre neste sábado (02 de novembro) em espaço no centro do Recife, das 15h às 19h30; entrada é gratuita

A Batalha da Escadaria promove a etapa final do Duelo de MCs Estadual, neste sábado (2). Essa disputa do calendário do hip hop do estado vale a classificação de um MC pernambucano para o Nacional 2024. A competição acontece na Livraria do Jardim, situada no centro do Recife (Avenida Manoel Borba, nº 292), atrás do Shopping Boa Vista, das 15h às 19h30, com entrada gratuita.



A apresentação desta classificatória é feita por Bettina, Luiz Carlos e Pr MC, em conjunto com os DJs Beto e Vlayck Beats, além da participação da poeta, escritora e vereadora Cida Pedrosa e do cantor/compositor/arte-educador Zé Brown, um dos pioneiros do rap pernambucano e líder da banda Faces do Subúrbio (PE).

Ao todo, esta etapa final de rima reúne 16 MCs pernambucanos da cena hip hop. São eles: Vinícius ZN, Acuca, Menor Tedy, HZ, R. Prince (Ryan), Cabeleira, Hogue, Jason, Spineli, Rugal, Neto, EL Diablo, Professor, Kim, Samurai e Ötzi. Um deles vai representar o estado no Duelo de MC’s Nacional, marcado para os dias 16 e 17 de novembro deste ano, em Belo Horizonte/MG, capital de Minas Gerais.

“Em parceria com a cena hip hop local, a Batalha da Escadaria faz uma seleção ampla, inclusiva e democrática, a partir da realização da etapa estadual, e consequentemente coordena o processo seletivo do Duelo de MC’s Nacional. Tradicionalmente, a disputa nacional tem sido realizada com o apoio da Batalha da Escadaria”, ressalta o criador da Batalha da Escadaria, Luiz Carlos.

Luiz Carlos também destaca que a disputa é igualitária entre os MCs, cada um com sua rima, performance, improviso e particularidade. “Nas batalhas não existe isso de quem é o melhor, até porque tudo é decidido no momento, na improvisação…É freestyle, é hip hop”, reforça.

Batalha da Escadaria | Foto: Juan Marvin/Divulgação

As seletivas estaduais de Pernambuco ocorreram de maio a julho deste ano, ocupando cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão, com os seguintes municípios envolvidos - Recife (Capital), Jaboatão dos Guararapes (RMR), Olinda (RMR), Paulista (RMR), Cabo de Santo Agostinho (RMR), Igarassu (RMR - Litoral Norte), Ipojuca (RMR), Goiana (Zona da Mata Norte), Timbaúba (Zona da Mata Norte), Caruaru (Agreste), Garanhuns (Agreste) e Arcoverde (Sertão).

Já o Duelo de MCs Nacional é uma celebração anual do hip hop brasileiro. Em 2024 é realizada a 12ª edição da história, com a contribuição da Batalha da Escadaria em todas as disputas até então.

Movimento tradicional da cultura hip hop pernambucana, a Batalha da Escadaria é Patrimônio Cultural do Recife (2023). Ela acontece no cruzamento da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista, no centro recifense, toda primeira e terceira sexta-feira de cada mês, a partir das 20h. Atualmente, é o duelo de hip hop mais antigo do Norte-Nordeste.

Sobre o evento

A Batalha da Escadaria existe desde 2008, sob a produção do arte-educador pernambucano Luiz Carlos Ferrer e atuação de rimadores e rimadoras. De maneira independente e orgânica, a Batalha da Escadaria mantém viva a cena urbana e periférica, englobando e fomentando toda a arte comunitária, como rap, breaking, grafite, rima, skate, poesia e ritmo.

Ao longo dos anos, a Batalha da Escadaria tem formado jovens talentos, entre MCs, rappers, mulheres e homens da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado. Até hoje, integrantes, amizades e amantes da cultura hip hop fazem acontecer o movimento artístico-cultural de rua.



Conheça o perfil do Instagram da Batalha da Escadaria (@batalhadaescadaria).

SERVIÇO:

Batalha da Escadaria realiza final do Duelo de MCs Estadual

Quando: Sábado, 2/11, das 15h, das 19h30

Onde: Livraria do Jardim (Avenida Manoel Borba, nº 292, centro do Recife) - atrás do Shopping Boa Vista (ponto de referência)orário: 15h às 19h30

MCs: Vinícius ZN, Acuca, Menor Tedy, HZ, R. Prince (Ryan), Cabeleira, Hogue, Jason, Spineli, Rugal, Neto, EL Diablo, Professor, Kim, Samurai e Ötzi.

Gratuito

