Celebridades Christina Aguilera faz show no Brasil pela primeira vez, no festival "Carnauol"; saiba mais Cantora está na programação do evento que também apresenta Sean Paul, Steve Aoki e Ana Castela, em fevereiro

Os fãs brasileiros da cantora Christina Aguilera têm um motivo e tanto para comemorar. A cantora norte-americana se apresentará pela primeira vez no Brasil, em 2025.



O festival Carnauol anunciou a cantora como headliner, no dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Também integram a programação Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela e Matuê. Aguilera, que faz sucesso desde os anos 1990, já esteve no Brasil para participar de programas televisivos, mas nunca fez nenhum show em solo brasileiro.



A pré-venda para o Carnauol teve início nesta terça-feira (29), às 13h, e segue aberta até dia 31/10, também às 13h, apenas para clientes do PagBank ou ClubeUol. Depois, será aberta a venda geral no dia 31/10 a partir das 14h pela plataforma Eventim ou a partir 15h na bilheteria física do Allianz Parque.



Christina Aguilera no Brasil

A primeira aparição da artista no país foi no ano 2000, em uma agenda de aparições televisivas para divulgar seu primeiro álbum de estúdio, em programas como “Domingão com Faustão” e “Show da Xuxa”.

A última passagem da cantora em solo brasileiro foi em 2011, para promover uma parceria com uma marca de vestuário nacional, mas sem fazer shows.

Novo álbum

Após lançar três álbuns em espanhol, Christina Aguilera deu spoiler de que seu próximo álbum de estúdio será todo em inglês. Apesar de não antecipar mais detalhes, a artista disse que está “acumulando músicas”. Sua última coletânea aconteceu em 2022´, com o álbum “Aguilera“.

Aguilera disponibilizou, recentemente, um EP especial em comemoração aos 25 anos de seu álbum homônimo de estreia, lançado em 1999.



