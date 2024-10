Festival OLAR leva cinema gratuito a Carpina com exibições na praça e mostra online; confira

A- A+

Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, recebe mostra de cinema latino-americano e caribenho, de 1º a 4 de novembro, na segunda edição do Festival de Cinema OLAR 2 (Observatório Latino-americano de Realizadoras), com exibições gratuitas em escolas e ao ar livre na praça.



No centro da cidade, a Praça José Otávio se transforma em um cinema a céu aberto, com pipoca garantida. Na sexta-feira, dia 1º, o festival abre com duas sessões especiais de curtas brasileiros e latinos, incluindo o filme de abertura, Carpina, 11 de setembro, da carpinense Mery Lemos.



No sábado, dia 2, mais duas sessões, com destaque para a sessão de suspense “Noche de los Muertos: ¡Vivas!”.

Sobre o evento

O OLAR é uma plataforma de reflexão, premiação e valorização de produções cinematográficas, com direção artística de Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, da produtora carpinense Olar Filmes e incentivo do Funcultura Audiovisual.



O Festival programa 28 filmes, de oito países, ao longo das exibições online e presenciais, incluindo filmes consolidados em festivais internacionais, mas inéditos em Pernambuco, como Alien0089, do Chile e Metele Candela, do México que faz sua estreia internacional no OLAR 2.

“Nesta edição, nós buscamos ao máximo integrar Pernambuco e América Latina através de todas áreas do festival, desde a montagem da equipe, a escolha de filmes, até a seleção de alunos e alunas para as oficinas. A curadoria alinha excelência técnica e estética com a diversidade de raça, gênero, etnia e região de origem dos filmes.” Comenta a carpinense Cíntia Lima, diretora do festival.

Cena do filome “Mulheres Maracatu”, de Carlota Pereira e Dani Cano

A programação online, disponível no site realizadoraslatinas.com, inclui a Mostra Competitiva, da qual um filme será premiado com o Troféu Sara Gómez, a sessão Referência OLAR, que homenageia as montadoras de cinema, através das obras de Virginia Flores e da pernambucana Natara Ney, além da Sessão Marta Rodríguez dedicada a filmes artístico e politicamente potentes.



“Ao dedicar esta edição às montadoras do nosso cinema, escolhemos o tema do ano ‘Cortes para Abya Yala’, referindo-nos tanto ao processo de edição, quando à busca por outras perspectivas para nosso continente, através do uso do termo “Abya Yala”, da língua indígena kuna (Panamá e Colômbia), que designa o continente americano. Nossa meta é abrir novas trilhas para nos conectarmos”, afirma Lílian de Alcântara, também diretora do festival.

Saiba como assistir

Dia 1 e 2 de novembro, parte da programação será exibida na praça Praça José Otávio, em Carpina, seguida de debates, mas também é possível acompanhar a programação online de 1 a 4 de novembro em nosso site. O Festival terá diversas ações por Zona da Mata Norte, como oficinas, masterclass e exibições em escolas.

PROGRAMAÇÃO

01.10 - CINE OLAR: BROTA NAS ESCOLAS

(Exclusiva para alunas e alunos da rede pública de ensino)

01.10 - CINEMA NA PRAÇA (Carpina)

19H - ABERTURA DO FESTIVAL

19H30 - SESSÃO “MEU SANGUE LATINO”

Carpina, 11 de setembro (Mery Lemos, Brasil, 5’)

Mulher Maracatu (Carlota e Dani, Brasil, 23’)

Dente (Rita Luna, 2023, Brasil, 21’)

América, do Sul (Maria Clara Bastos, 2024, Brasil, 20’)

21H - SESSÃO “ABYA YALA ENCANTADA”

Balam (María José Loredo, 2024, México, 13’)

Q´an Rajawal (Tané Kashanari, 2024, Guatemala, 11’)

¡Métele Candela! (Sadja Lozano & Ernesto Anaya, 2024, México, 16’)

02/10 - SALA DE FORMAÇÃO OLAR (Carpina)

10H - OFICINA “INSCREVER É REESCREVER”

(Exclusiva para alunas e alunos inscritos anteriormente)

02.10 - CINEMA NA PRAÇA (Carpina)

19H - SESSÃO “O MEDO NÃO ME ALCANÇA”

Conexão (Julie Ketlem, 2024, Brasil, 16’)

Mugan Boe, el llanto de las abuelas (Olowaili Green Santacruz y Juanes Díaz, 2023, Colômbia, 4’)

Las vidas posibles (Emilia Herbst, 2024, Argentina, 10’)

Galega (Anna Lu Machado e Noan Arouche, 2024, Brasil, 23’)

*20H20 - SESSÃO “NOCHE DE LOS MUERTOS:

¡VIVAS!”*

Vão das Almas (Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, 2023, Brasil, 15’)

AliEN0089 (Valeria Hofmann, 2023, Chile, 21’)

Santa Sombra (Paula Boffo e Patricio Plaza, 2023, Argentina, 2’)

En Nosotras (Rosa Campos, 2024, Peru, 7’30’’)

03.10 - SALA DE FORMAÇÃO OLAR

10H-12H - MASTERCLASS: Escrita de Personagens.

(Aberta ao público)

14H-18H - OFICINA “INSCREVER É REESCREVER”

(Exclusiva para alunas e alunos inscritos anteriormente)

04.10 - PREMIAÇÃO “TROFÉU SARA GÓMEZ”

01 A 04 .10 - SALA DE CINEMA OLAR (ONLINE)

(Disponível no site realizadoraslatinas.com )

MOSTRA COMPETITIVA SARA GÓMEZ

MOSTRA MARTA RODRÍGUEZ

MOSTRA REFERÊNCIA OLAR: “MARGARITA, LA MOVIOLA”. Obras de Natara Ney e Virgínia Flores.

