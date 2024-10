Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 31 de outubro a 06 de novembro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Todo Tempo Que Temos", romance estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh, e do filme de terror "Terrifier 3", além de "Megalópolis", o polêmico novo filme de Francis Ford Coppola. Confira a seguir os filmes em cartaz de 31 de outubro a 06 de novembro:



PRÉ-ESTREIA



"Operação Natal"

Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo (Chris Evans) em uma missão global e cheia de ação para salvar o Natal.

Direção: Jake Kasdan







"Não Solte!"

O thriller psicológico conta sobre uma ameaça sobrenatural desconhecida que domina o mundo exterior, deixando a segurança de uma mãe, June (Halle Berry), e seus filhos gêmeos restrita à proteção de sua casa e ao vínculo inquebrantável da família. A mãe e seus filhos se mantêm ligados por cordas dentro de sua residência para protegerem-se do mal que assola o mundo lá fora. No entanto, quando um dos meninos começa a questionar a realidade do mal que os cercam, a frágil segurança da família começa a se desintegrar. A dúvida e o ceticismo provocam uma ruptura nos laços que mantêm a unidade familiar e desencadeiam uma luta desesperada pela sobrevivência. Não Solte! explora a tensão entre crença e dúvida em um cenário de terror psicológico, onde a única defesa contra o mal é a força de sua conexão familiar e a determinação de permanecer juntos.

Direção: Alexandre Aja







"A Favorita do Rei" - Festival Varilux

Jeanne usa seus encantos e inteligência para ascender na escala social. Contrariando todas as convenções, ela se torna uma das favoritas do Rei Luís XV e se muda para Versalhes.

Diretora: Maïwenn







"Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário"

Depois que Julian (Bryce Gheisar) é expulso da escola devido ao tratamento que teve com Auggie Pullman (em "Extraordinário"), ele tenta se encaixar no novo colégio com seus novos colegas. Para ajudar em sua mudança, Sara, a avó de Julian, vivida pela vencedora do Oscar Helen Mirren nos tempos atuais, conta sua inspiradora história de quando era uma jovem menina que vivia na França invadida pelos nazistas, e onde foi protegida por um garoto e sua família.

Direção: Marc Forster







ESTREIA



"Todo Tempo Que Temos"

As vidas de Almut (Florence Pugh), uma talentosa chef de cozinha, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado, mudam para sempre quando eles se conhecem. Após um encontro inusitado, eles se apaixonam e constroem o lar e a família que sempre sonharam, até que uma verdade dolorosa põe à prova essa história de amor. Decididos a enfrentar as dificuldades, Almut e Tobias embarcam numa jornada emocionante, onde vão aprender que cada minuto conta quando estamos ao lado de quem amamos.

Direção: John Crowley







"Megalópolis"

A cidade de Nova Roma é o cenário da grande contenda entre Cesar Catilina, artista idealista, e seu rival, Franklin Cicero, prefeito ganancioso. No meio deles está Julia Cicero, que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar, enquanto se define sobre que futuro considera melhor para a humanidade.

Direção: Francis Ford Coppola







"Terrifier 3"

Após sobreviver ao massacre de Halloween do Palhaço Art, Sienna e seu irmão lutam para reconstruir suas vidas despedaçadas. No entanto, justo quando pensam que estão seguros, Art retorna, determinado a transformar sua alegria natalina em um pesadelo.

Direção: Damien Leone







"Som da Esperança - A história de Possum Trot"

Donna e o Reverendo Martin iniciam um movimento para que famílias adotem crianças do sistema de acolhimento que são difíceis de colocar.

Direção: Joshua Weigel







"A Vilã das Nove"

"A Vilã das Nove" apresenta Roberta (Karine Teles), uma mulher que vive a melhor fase da sua vida, até perceber que a trama da nova novela das nove é baseada na sua própria história. No passado, Roberta deixou seu marido Bento (Otto Jr) e a filha Debora (Alice Wegmann) para trás em busca de sua felicidade. Marcada pelo abandono da mãe, Debora expõe sua história para um autor de novelas que está procurando pelo seu novo sucesso.

Direção: Teodoro Poppovic







EM CARTAZ



"Venom: A Última Rodada"

Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Direção: Kelly Marcel







"O Quarto Ao Lado"

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce.

Direção: Pedro Almodóvar







"Caindo na Real"

Em um Brasil imaginário, Tina (Evelyn Castro) trabalha como chapeira no Rio de Janeiro e, de repente, vê sua vida mudando completamente quando descobre que é herdeira do trono em uma monarquia e está no meio das tramas do conselheiro real, Alaor.

Direção: André Pellenz







"O Aprendiz"

Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, "O Aprendiz" conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário por meio de uma barganha com o influente advogado e mediador político Roy Cohn.

Direção: Ali Abbasi







"Sorria 2"

Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley (Naomi Scott) começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Direção: Parker Finn







"Perfekta - Uma Aventura da Escola de Gênios"

Os jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) precisam salvar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um misterioso cientista, Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, um lugar habitado por androides de última geração inspirados em grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton (Roberto Birindelli) e Sophie Germain (Bárbara Coura). Após um incidente durante um upgrade, Einstein torna-se perigoso e assume o controle de Perfekta. Agora, os três jovens precisam enfrentar os androides e reconquistar a confiança do robô Einstein, nesta emocionante aventura de ficção científica, repleta de ciência e tecnologia.

Direção: João Daniel Tikhomiroff







"Super/Man: A História de Christopher Reeve"

A história de Christopher Reeve, de ator desconhecido a astro de cinema. Ele nterpretou o Superman em quatro filmes e atuou em dezenas de outros papéis, antes de se ferir em um acidente de equitação quase fatal em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois de se tornar tetraplégico, ele se tornou um líder carismático e ativista na busca de uma cura para lesões na medula espinhal, bem como um defensor apaixonado dos direitos e cuidados das pessoas com deficiência.

Direção: Ian Bonhôte, Peter EttedguI



"Banel e Adama"

Banel e Adama estão apaixonados. O jovem casal vive em uma aldeia remota no norte do Senegal. Para eles, nada mais importa. No entanto, seu amor eterno e perfeito entra em rota de colisão com os costumes da comunidade. Neste mundo não há espaço para a paixão, muito menos para o caos.

Direção: Ramata-Toulaye Sy



"Robô Selvagem"

A épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Direção: Chris Sanders







"Tudo Por Um Popstar 2"

A nova produção brasileira conta a história de três amigas, Duda (Gabriella Saraivah), Bia (Bela Fernandes) e Julinha (Laura Castro) que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star (Lucas Burgatti), que estudou com elas na adolescência, hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil e era o antigo namorado de Duda no colégio. A história de romance também traz um pouco de aventura quando o trio se envolve em situações desafiantes para salvar o show e a viagem.

Direção: Marco Antonio de Carvalho







"Coringa: Delírio a Dois"

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Direção: Todd Phillips







"A Forja"

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Diração: Alex Kendrick







"A Substância"

O filme narra a trajetória da atriz em declínio Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, que opta por experimentar uma peculiar substância: uma droga misteriosa que, à primeira vista, possui propriedades extraordinárias, conseguindo replicar células e gerar temporariamente uma versão rejuvenescida e aprimorada dela mesma. A partir dessa decisão, surge a personagem Sue, interpretada por Margaret Qualley, trazendo consigo uma sequência de bizarros acontecimentos.

Direção: Coralie Fargeat







"Zuzubalândia"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano







ESPECIAL



XV Janela Internacional de Cinema do Recife

O XV Janela Internacional de Cinema do Recife apresenta a sua programação, que reabre o histórico Cinema São Luiz, no centro da cidade do Recife e compõe a grade do Cinema do Museu, na Fundação Joaquim Nabuco. Entre os filmes exibidos, estão "Manas", de Marianna Brennand, e "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.



"Longlegs - Vínculo Mortal" - UCI Day Terror

A agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Direção: Oz Perkins



"A Última Invocação" - UCI Day Terror

Naoto Ihara (Daiki Shigeoka) vive feliz com a esposa Miyuki e o filho Haruto (Minato Shogaki). Porém, quando Miyuki morre em um acidente, Naoto fica inconsolável. Haruto, em negação, decide enterrar um dedo da mãe no jardim na esperança de que, rezando todos os dias, ela volte à vida. Um dia, pai e filho são visitados por Hiroko Kurasawa (Kanna Hashimoto), ex-colega de trabalho de Naoto. Mas o que era para ser uma simples visita a um amigo assolado pelo luto, toma um rumo macabro quando ela testemunha Haruto gritando palavras estranhas no quintal, e uma série de acontecimentos sombrios começam a perturbá-la.

Direção: Hideo Nakata



"O Iluminado" - UCI Day Terror e Temporada do Terror Cinemark

Jack Torrance se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentando por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família.

Direção: Stanley Kubrick



"A Bruxa dos Mortos"- UCI Day Terror

Uma jovem herda um pub decadente e descobre um segredo obscuro em seu porão, uma criatura que muda de forma e que permite falar com entes queridos, mas não sem consequências.

Direção: Alberto Corredor



"Sting - Aranha Assassina" - UCI Day Terror

Charlotte é uma menina rebelde de 12 anos que encontra uma pequena aranha em seu prédio. Ela a mantém em uma jarra, mas logo o bicho começa a crescer em um ritmo monstruoso e a desenvolver um apetite insaciável por carne humana.

Diretor: Kiah Roache-Turner



"O Exorcista" - Temporada do Terror Cinemark

A produção de 1973 se passa em Georgetown, Washington. Uma atriz percebe que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento assustador e, por isso, pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra. Ele chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio e solicita a ajuda de outro sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desse terrível mal.

Direção: William Friedklin



"A Morte do Demônio – A Ascensão" - Temporada do Terror Cinemark

Movendo o terror para fora da floresta e para dentro da cidade, o filme conta a história distorcida de duas irmãs distantes, interpretadas por Sutherland e Sullivan, cujo reencontro é interrompido pela ascensão de demônios possuidores de carne que as empurram para uma batalha pela sobrevivência enquanto enfrentam a versão mais aterrorizante da sua família.

Direção: Lee Cronin



"Hereditário" - Temporada do Terror Cinemark

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Direção: Ari Aster



"Telefone Preto" - Temporada do Terror Cinemark

Finney Shaw, de 13 anos, é sequestrado por um sádico assassino mascarado e mantido em um porão à prova de som. Até que um telefone desconectado na parede começa a tocar, e ele logo descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do maníaco.

Direção: Scott Derrickson



"Tubarão" - Temporada do Terror Cinemark

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, na Nova Inglaterra, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughn não permite, com medo de que o faturamento com a receita dos turistas deixe a cidade sem recursos. O cientista Matt Hooper e o pescador Quint se oferecem para ajudar Brody a capturar e matar a fera, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.

Direção: Steven Spielberg



"A Sentinela dos Malditos" - À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação)

Em Nova York, a modelo Alison Parker decide alugar um apartamento para ter seu próprio espaço, apesar do desejo de casamento de seu namorado, Michael. No prédio, onde o último andar abriga um padre cego e recluso, ela começa a ter flashbacks de sua tentativa de suicídio e descobre que seus estranhos “vizinhos” são, na verdade, assassinos mortos.

Direção: Michael Winner



"Aida Returns" - Screening for Palestine (Cinema da Fundação)

Aida deixou Yafa em 1948 para se estabelecer em Beirute e depois em Montreal. Sofrendo de Alzheimer avançado, perdeu a memória e o seu sentido de identidade, mas não as memórias de Yafa. Quando Aida faleceu, a sua filha decidiu “devolvê-la” à sua terra natal. Com a ajuda de um grupo de estranhos, Aida consegue regressar ao lugar a que pertence.

Direção: Carol Mansour

"Filho de Boi" - Festival de Circo do Brasil (Cinema da Fundação)

João tem 13 anos e mora no sertão baiano. O vínculo com o pai foi rompido e ele não tem amigos. Sonhando em fugir dali, o jovem vê grande oportunidade quando um pequeno circo chega à cidade, apaixonando-se pela a atração no processo.

Direção: Haroldo Borges

"City Dreamers" - Festival Close Up (Cinema da Fundação)

City Dreamers é um filme sobre nosso ambiente urbano em transformação e quatro arquitetas, pioneiras inspiradoras com mais de 60 anos de experiência cada, que trabalham, observam e refletem sobre as mudanças que estão moldando a cidade de hoje e de amanhã.

Direção: Joseph Hillel



"Corisco e Dadá" (Versão restaurada em 4K)

O capitão Corisco (Chico Diaz) é um condenado de Deus, cuja missão é lavar com sangue os pecados do mundo. Um dia ele rapta Dadá (Dira Paes) e a vida dos dois muda completamente. Diante da morte de um filho, tomado de fúria, Corisco rompe com Deus, e Dadá tenta salvá-lo do abismo do ódio, mas o terrível destino não tarda a chegar.

Direção: Rosemberg Cariry



"Estranho Caminho" (Teatro do Parque)

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





Veja também

Oscar Fernando Meirelles comenta chances de "Ainda Estou Aqui" no Oscar e opina sobre "Megalópolis"