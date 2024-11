A- A+

INCLUSÃO Festival VerOuvindo divulga programação da sua 10ª edição A programação do 10° VerOuvindo começa no dia 8 com um painel de comunicação às 19h (de forma remota) e a liberação da Mostra Competitiva no site oficial.

O 10º VerOuvindo - Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife divulgou a programação completa desta edição, que acontece de 8 a 16 de novembro. O evento, que celebra em 2024 uma década de compromisso com a inclusão social, reafirma seu papel como uma iniciativa transformadora que promove o acesso à cultura.

A programação do 10° VerOuvindo começa no dia 8 com um painel de comunicação às 19h (de forma remota) e a liberação da Mostra Competitiva no site oficial. A votação dos curtas pelo público será online e elegerá o Melhor do voto popular. No fim de semana, 9 e 10 de novembro, oficinas serão realizadas na Fundação Joaquim Nabuco, no Derby, promovendo capacitação e troca de conhecimentos.

Já no dia 11, o festival segue para Caruaru, com a exibição do filme "Assexybilidade", de Daniel Gonçalves, às 10h. O documentário conta histórias sobre a sexualidade de pessoas com deficiência, abordando temas como flerte, namoro e autoconhecimento. Com uma duração de quase uma hora e meia, o filme apresenta 15 personagens que compartilham suas experiências.

Nos dias 12 e 13 de novembro, a Fundação Joaquim Nabuco, no Museu, recebe a programação, com destaque para as sessões do filme "Eu Quero Ir", de Pablo Polo, na manhã e na tarde do dia 12, e a Sessão de Curtas Pernambucanos no dia 13, às 14h30. A noite do mesmo dia contará com uma masterclass dos homenageados, seguido da Sessão Memória e do lançamento do livro Pulou o eixo de Adelina Pontual, às 20h.

Na quinta-feira, 14 de novembro, haverá um passeio para um banho de argila onde o cantor e compositor Chico Science gravou o clipe Da lama ao caos, seguido de um mergulho em Maracaípe. À noite, o público poderá conferir o filme "Assexybilidade" na Fundação Joaquim Nabuco (Museu) a partir das 19h30.

No dia seguinte, haverá um painel presencial às 10h na unidade do Derby, seguido de uma grande celebração à tarde, às 16h, na Casa Estação da Luz. No local, será realizada a festa de 10 anos do festival com a presença da cantora Irah Caldeira.

Sábado, dia 16 de novembro, às 10h, haverá o segundo painel de comunicação presencial na Fundaj - Derby, quando os participantes, especialistas ou iniciantes, dialogam sobre seus trabalhos e experiências. Às 14h haverá a premiação dos curtas vencedores seguida do lançamento A letra da imagem de Liliana Tavares, em dois formatos impresso e digital.

O VerOuvindo é um festival dedicado à exibição de filmes com recursos da audiodescrição, da legenda descritiva ou LSE (legenda para surdos e ensurdecidos) e da Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (TALS). Esta edição é realizada com o incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco, o evento é reconhecido como um dos principais projetos culturais dedicados à inclusão no audiovisual. A partir de 2025, o VerOuvindo expandirá suas atividades, levando o cinema acessível para escolas públicas e promovendo debates sobre inclusão e acessibilidade no audiovisual.

Programação do 10º VerOuvindo

08/11 (sexta-feira)

19h00 - Painel de comunicação

Liberação da Mostra Competitiva no site



09/11 (sábado)

14h Fundação Joaquim Nabuco (Derby)

Oficinas

10/11 (domingo)

14h- Fundação Joaquim Nabuco (Derby)

Oficinas

11/11 (segunda-feira)

Caruaru

10h- Auditório do NCV/UFPE -CAA

Assexybilidade, de Daniel Gonçalves (18 anos)

12/11 (terça-feira)

Fundação Joaquim Nabuco (Museu)

09h30 - Eu Quero Ir, de Pablo Polo (12 anos)

14h30 - Eu Quero Ir, de Pablo Polo (12 anos)

13/11 (quarta-feira)

Fundação Joaquim Nabuco (Museu)

14h30 - Sessão de curtas pernambucanos

18h30 - Masterclass dos homenageados

20h- Sessão Memória Samydarsh de de Adelina Pontual, Cláudio Assis e Marcelo Gomes + Lançamento do livro Pulou o Eixo de Adelina Pontual.

14/11 (quinta-feira)

Fundação Joaquim Nabuco (Museu)

08h - Passeio

19h30 - Assexybilidade, de Daniel Gonçalves (18 anos)

15/11 (sexta-feira)

Fundação Joaquim Nabuco (Derby)

10h - Painel Presencial

Casa Estação da Luz

16h- Casa Estação da Luz, Olinda

- Festa de 10 anos do VerOuvindo, com Irah Caldeira



16/11 (sábado)

Fundação Joaquim Nabuco (Derby)

10h - Painel Presencial

Fundação Joaquim Nabuco (Museu)

14h - Premiação + Exibição dos Curtas Premiados

17h - Lançamento do livro- A Letra da Imagem de Liliana Tavares

18h - Encerramento

