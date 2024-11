A- A+

cultura popular Sambada da Cocada do Amaro Branco recebe os paraibanos do grupo Cores da Raça neste sábado (9) A noite será marcada pelo encontro de Paraíba e Pernambuco, com shows de Coco de Seu Vira e Axé de Kilú, além dos anfitriões

Celebrando o mês da Consciência Negra, um encontro de tradições marcará este sábado (9), no Quilombo Urbano do Amaro Branco, em Olinda. A partir das 21h, a sede do grupo A Cocada receberá o grupo percussivo Cores da Raça, da Paraíba, para um intercâmbio cultural.



Os anfitriões também se apresentarão na noite, além dos grupos convidados Coco de Seu Vira e Axé de Kilú. O acesso é gratuito.

O encontro entre Pernambuco e Paraíba se dá por meio do edital paraibano Arte na Bagagem. Mais de 100 grupos do estado vizinho estão em circulação por dez estados brasileiros e nove países, ampliando a visibilidade dos artistas da região e possibilitando uma troca de saberes e tradições culturais.

Com 19 membros, o Cores da Raça, grupo percussivo natural de Campina Grande, é nome de destaque no cenário artístico paraibano, por mixar ritmos afro-brasileiros em seu som.



Além das apresentações, o edital Arte na Bagagem também propõe vivências de troca entre os paraibanos e os artistas das localidades que recebem o projeto. Na tarde do sábado (9), das 14h às 17h, o artista pernambucano André Mulato facilitará uma oficina percussiva para os artistas paraibanos do Grupo Percussivo Cores da Raça, também na sede do grupo A Cocada.



Grupo percussivo Cores da Raça na Sambada da Cocada de Amaro Branco

Quando: Sábado (9), a partir das 21h

Onde: Quilombo Urbano do Amaro Branco, na Praça do Amaro Branco - Olinda-PE.

Instagram: @acocadagrupo e @coresdaraca

Acesso gratuito

