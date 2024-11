A- A+

Cinema de Animação Curso de animação recebe inscrições da Mata Norte até quarta-feira (6) Segunda edição do curso "Dulapis Lab - Laboratório de Cinema de Animação" formará adolescentes, jovens e adultos de 19 municípios da Mata Norte

A segunda edição do curso “Dulapis Lab - Laboratório de Cinema de Animação” está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (6) para adolescentes, jovens e adultos de 19 municípios da Mata Norte de Pernambuco.



Os interesados em ingressar no universo da animação audiovisual, mercado em expansão, podem se inscrever gratuitamente. Para participar é necessário fazer a inscrição online.

O projeto visa capacitar novos talentos em uma área promissora, na qual une criatividade e inovação e geram oportunidades de empregabilidade e impulsionando o surgimento de novos negócios. A formação é gratuita.

Curso de animação está copm inscrições abertas até quarta (6) | Foto: Ernesto Rodrigues/Divulgação



SERVIÇO:

Curso “Dulapis Lab - Laboratório de Cinema de Animação”

Público alvo: adolescentes, jovens e adultos de 19 municípios da Mata Norte de Pernambuco.

Inscrições gratuitas até quarta-feira (6), (inscrição online).

Instagram do projeto

Veja também

cultura Margareth Menezes, ministra da Cultura, faz pronunciamento em rede nacional nesta segunda (4)