espetáculo Afoxé Oxum Pandá apresenta novo show, "Santería", na Caixa Cultural Recife Espetáculo une cânticos e danças do Candomblé pernambucano e da Santería caribenha

Um encontro de culturas, religiosidades e musicalidades. “Santería”, o novo show do Afoxé Oxum Pandá, é uma verdadeira reverência às intersecções entre povos caribenhos e pernambucanos, e será apresentado neste fim de semana – sábado (9), às 20h; domingo (10), às 16h –, na Caixa Cultural Recife.

Idealizado por Jorge Féo, o espetáculo representa um ponto de conexão entre o Candomblé pernambucano e a Santería, expressão religiosa surgida na região caribenha, no século 19, a partir da mescla das culturas africana, europeia e indígena.

Música, dança e fé unidos em um repertório de 16 canções, entre o português e o espanhol, reverenciando a tradição dos orixás e das deidades celebradas nas duas culturas.

No show, estarão clássicos cubanos, como "La vida es un Carnaval", de Celia Cruz, além de traduções e versões de músicas do Oxum Pandá e canções de domínio público da Argentina, Colômbia, Brasil e Peru.

“Santería” estreou em setembro e chega agora à Caixa Cultural Recife. Um total de 45 artistas – entre músicos, cantores e bailarinos – compõe o espetáculo, vestindo indumentárias que representam as cores e a riqueza da cultura afrolatina, interpretando o movimento e a energia de divindades como Eleguá, Oxum, Xangô, Oyá, Ogum.

SERVIÇO

Show “Santería”, com Afoxé Oxum Pandá

Quando: Sábado (9), às 20h; e domingo (10), às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 15, à venda no Sympla, e na bilheteria da Caixa Cultural Recife

Informações: @afoxeoxumpanda

