Biblioteca Pública de Pernambuco: programação de novembro destaca cultura afro-brasileira; confira

A Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE) irá promover, no mês de novembro, uma programação rica e diversificada, com eventos interativos voltados para a literatura, a educação e a cultura afro-brasileira.

A programação inclui a mostra "El gaúcho Martín Fierro", com ilustrações da primeira edição bilíngue do poema argentino, e a exposição "Educação e Conhecimento", que resgata a história dos livros didáticos no Brasil.

Também haverá o Primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, marcando a importância histórica da biblioteconomia no País, além de oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais.

Exposições



O Gaúcho Martín Fierro

Data: A definir

Horário: 8h às 21h

Local: Hall da BPE

Descrição: Exposição de 46 ilustrações de Osvalter Urbinati para a primeira edição bilíngue espanhol-português de "El gaúcho Martín Fierro", poema épico publicado em 1872 e considerado o livro nacional da Argentina.

Educação e Conhecimento: Coleções de livros didáticos brasileiros dos séculos XIX e XX

Período: 01 a 29 de novembro

Horário: 8h às 18h

Local: Setor de Coleções Especiais

Descrição: Resgate da história do livro didático no Brasil, com foco em Pernambuco, através de uma pesquisa bibliográfica. A exposição busca mostrar a importância desses documentos para a educação e promover discussões sobre autores e editores.

Raízes Negras: A Ancestralidade e a Resistência da Literatura Afro-brasileira

Período: 01 a 29 de novembro

Horário: 8h às 21h

Local: Setor de Referência

Descrição: Seleção de livros de autores negros brasileiros que exploram experiências, tradições e reflexões sobre a identidade negra no Brasil, abordando resistências, ancestralidade e a riqueza cultural afro-brasileira.

Primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia: Registros de um Legado

Período: 21 a 29 de novembro

Horário: 8h às 21h

Local: Hall da BPE

Descrição: Exposição que relembra o 1º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, realizado em 1954 no Recife. A mostra incluirá fotos, vídeos e documentos, proporcionando uma imersão nos debates e nomes que marcaram a biblioteconomia brasileira.

Eventos



Dia 01/11

15h - Música na Biblioteca - Recital de Piano com Sarah Diniz

Local: Hall da BPE

Parceria: Conservatório Pernambucano de Música

Descrição: Apresentação musical mensal em parceria com o Conservatório Pernambucano de Música.

Dia 05/11

14h30 - Roda de Conversa: O Poder Transformador do Esporte: Igualdade e Inclusão

Facilitador: Wagner Silva (Educador Físico)

Local: Salão de Eventos / BPE

Descrição: Bate-papo sobre a importância do esporte como ferramenta de transformação social, especialmente para pessoas com deficiência.

Dia 19/11

9h - Contando e Criando: Raízes Negras em papel

Facilitador: Profº Adriano Gomes

Local: Setor Infantil / BPE

Descrição: Contação de histórias com o livro “Menina Bonita do Laço de Fita” e atividade de colagem que promove a identidade e a representatividade.

Dia 21/11

14h30 - Meninas, Força e Resistência: A Arte Afro em Cena - Apresentação Cultural do Ponto de Cultura Arte & Afro Menina Mulher

Local: Hall / BPE

Parceiro: Casa Menina Mulher

Descrição: Apresentação cultural que valoriza a força e resistência das meninas e mulheres negras.

Dia 27/11

15h - Conexões Jovens - Oficina: Roteiros Sugestivos para Podcast

Facilitadora: Amanda Nascimento

Local: Auditório Gleyde Costa Vítor / BPE

Descrição: Formação que proporciona técnicas de escrita criativa para elaboração de roteiros envolventes para podcasts.

