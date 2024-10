A- A+

MODA "Toda Brasileira Tem": moradora do Recife participa de programa no GNT Episódio, que aborda moda e identidade, vai ao ar nesta quinta-feira (31)

“Toda Brasileira Tem”, série do GNT, traz sete mulheres reais, de diferentes regiões do País, mostrando como se expressam através da moda. No episódio desta quinta-feira (31), a convidada é uma moradora do Recife.

Nascida em Aracaju e residente na Capital pernambucana, a curadora de cinema Mariana Souza, de 31 anos, é a personagem da vez. No episódio, ela compartilha sua jornada de transformação e fala sobre como encontrou confiança para vestir o que realmente a representa, mostrando que estilo pessoal é uma celebração da própria história.

Ao lado da atriz Lívia Silva, apresentadora da série, e do estilista Dudu Bertholini, Mariana experimenta novos looks e fala sobre moda como liberdade e autoexpressão. O programa vai ao ar às 19h30 e também estará disponível no Globoplay, de forma gratuita.

“Toda Brasileira Tem” é uma parceria entre a rede de lojas Renner e a TV Globo, em cocriação com a agência Paim United Creators. A realização é da Canarinho Filmes, com direção de Yasmin Thayná e produção de Thais Venosa.

A proposta da série é acompanhar a trajetória de sete mulheres e mergulhar em seus estilos e personalidades. São personagens de Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Pernambuco, com diferentes perfis.

Em São Paulo, Lívia Silva conduz o bate-papo com as personagens. Já Bertholini entra em cena para identificar junto com as convidadas quais peças e acessórios da Renner compõem looks que possuem sinergia com a personalidade delas.

