FILMES Halloween 2024: saiba que filme de terror foi o mais visto no ano em que você nasceu De 'Frankenstein' a refilmagem de 'It', longas fizeram milhões de bilheteria e se transformaram em clássicos do gênero

Dias das Bruxas chegando e muita gente já está com a lista de filmes de terror pronta, para celebrar a data com um friozinho na barriga. Alguns dos maiores clássicos do gênero também foram campeões de bilheteria, de "Frankenstein" (1931), adaptação da Universal Studios para o livro de Mary Shelley, até a refilmagem de "It", baseado na obra de Stephen King, passando por "Psicose" (1960), de Alfred Hitchcock, ao oscarizado "O silêncio dos inocentes" (1991).

Confira na lista abaixo qual dos filmes de terror ou ligado ao universo do horror - aí valem clássicos da ficção científica ou até paródias, como "Abbott e Costello encontram Frankenstein" (1948) e os longas da franquia "Todo mundo em pânico" - foram os mais vistos no ano de seu nascimento, junto da sua bilheteria em dólares, na época.





2023 Five nights at Freddy's - O pesadelo sem fim - US$ 297.144.130

2022 Sorria - US$ 217.408.513

2021 Invocação do mal: O Diabo me fez fazer isso - US$ 206.431.050

2020 Um lugar silencioso Parte II - US$ 297.372.261

2019 It - Capítulo dois - US$ 473.093.228

2018 Um lugar silencioso US$ 340.939.361

2017 It US$ 702.781.748

2016 Invocação do mal 2 US$ 322.811.702

2015 Goosebumps - Monstros e arrepios US$ 158.952.243

2014 Anabelle US$ 257.589.952

2013 Guerra Mundial Z US$ 540.007.876

2012 Prometheus US$ 403.354.469

2011 Atividade paranormal 3 US$ 207.039.844

2010 Resident Evil: Vida após a morte US$ 300.228.084

2009 Atividade paranormal US$ 194.183.034

2008 Jogos mortais V US$ 118.209.778

2007 Eu sou a lenda US$ 585.532.684

2006 Todo mundo em pânico 4 US$ 178.710.620

2005 Constantine US$ 230.884.728

2004 O grito US$ 187.281.115

2003 Todo mundo em pânico 3 US$ 220.673.217

2002 Sinais US$ 408.250.578

2001 Hannibal US$ 351.692.268

2000 Todo mundo em pânico US$ 278.019.771

1999 O sexto sentido US$ 672.806.292

1998 Halloween: H20 US$ 75.041.738

1997 Pânico 2 US$ 172.363.301

1996 Pânico US$ 173.046.663

1995 A Experiência US$ 113.354.449

1994 Entrevista com o vampiro US$ 223.664.608

1993 Abracadabra US$ 39.514.713

1992 Drácula de Bram Stoker US$ 215.862.692

1991 O silêncio dos inocentes US$ 275.726.716

1990 Louca obsessão US$ 61.276.872

1989 Cemitério maldito US$ 57.469.467

1988 Os fantasmas se divertem US$ 75.121.737

1987 Predador US$ 98.268.458

1986 Aliens, o resgate US$ 183.291.893

1985 Dia dos Mortos US$ 34.004.262

1984 Gremlins US$ 212.000.000

1983 Tubarão 3-D US$ 87.987.055

1982 Poltergeist US$ 121.706.019

1981 Um lobisomem americano em Londres US$ 61.973.249

1980 Sexta-feira 13 US$ 59.800.000

1979 Alien, o 8.º passageiro US$ 188.034.787

1978 Tubarão 2 US$ 208.900.376

1977 Exorcista II: O herege US$ 30.749.142

1976 A profecia US$ 60.922.980

1975 Tubarão US$ 483.655.893

1974 Jovem Frankenstein US$ 86.273.333

1973 O exorcista US$ 430.872.776

1972 Amargo pesadelo US$ 46.122.355

1971 Calafrio US$ 14.545.941

1970 Nas sombras da noite US$ 1.836.000

1969 Olhos do gato US$ 1.200.000

1968 O bebê de Rosemary US$ 33.396.740

1967 Espetáculo de sangue US$ 3.195.000

1966 Queen of blood US$ 17.300.000

1965 Repulsa ao sexo US$ 3.100.000

1964 Almas mortas US$ 2.195.195

1963 Os pássaros US$ 11.436.929

1962 Muralhas do pavor US$ 1.500.000

1961 O Poço e o pêndulo US$ 2.000.000

1960 Psicose US$ 50.000.000

1959 A casa dos maus espíritos US$ 2.500.000

1958 Macabre US$ 5.000.000

1957 A maldição de Frankenstein US$ 8.000.000

1956 Invasores de corpos US$ 3.000.000

1955 O Monstro do mar revolto US$ 1.700.000

1954 O monstro da Lagoa Negra US$ 1.300.000

1953 Museu de Cera US$ 23.750.000

1952 O castelo do pavor US$ 1.300.000

1951 O monstro do Ártico US$ 1.950.000

1950 -

1949 -

1948 Abbott e Costello encontram Frankenstein US$ 3.200.000

1947 -

1946 -

1945 O retrato de Dorian Gray US$ 2.370.000

1944 A vingança do homem invisível US$ 1.669.226

1943 -

1942 -

1941 O médico e o monstro US$ 2.300.000

1940 O castelo dos mistérios US$ 1.000.000

1939 -

1938 -

1937 -

1936 O morto ambulante US$ 300.000

1935 A noiva de Frankenstein US$ 2.000.000

1934 O gato preto US$ 236.000

1933 Os crimes do museu US$ 1.100.000

1932 O monstro US$ 594.000

1931 Frankenstein US$ 12.001.435

