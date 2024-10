A- A+

ALIMENTAÇÃO Halloween: conheça as 6 vitaminas presentes no jerimum Ao ser consumida, ele apresenta diversos benefícios para a saúde, segundo especialistas

As abóboras, ou jerimuns, são mais do que uma decoração para pratos e comemorações de Halloween. Jerimum é o que especialistas em nutrição chamam de alimento rico em nutrientes, o que significa que ela contém um grande valor nutricional em troca de relativamente poucas calorias, como explica Rachel Kopec, professora associada de nutrição humana na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos.

Uma xícara de abóbora enlatada, por exemplo, contém 137 calorias, mas fornece mais de 200% do valor diário de vitamina A, 36% de vitamina K, 25% de fibras e 22% de vitamina E. Também é uma boa fonte de vitamina B6, vitamina C, magnésio, riboflavina (vitamina B12), ferro e potássio.

O jerimum possui pigmentos vegetais chamados carotenoides, que dão à abóbora sua cor dourada, e podem ser convertidos pelo corpo em vitamina A, segundo Kopec.

— A vitamina A é vital para a visão, gravidez, saúde da pele e função imunológica — aponta a especialista.

Amanda Lynett, nutricionista especializada em gastroenterologia na Michigan Medicine, ressalta que carotenoide presente na abóbora, chamado betacaroteno, assim como as vitaminas C e E, também podem atuar como antioxidantes e ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV e pela poluição.

Uma xícara de purê de jerimum enlatado, feito de uma variedade de abóbora semelhante à abóbora butternut, contém cerca de sete gramas de fibra.

— A fibra pode ajudar você a se sentir satisfeito e saciado, pode regular seus níveis de açúcar no sangue e colesterol e pode dar suporte a um microbioma intestinal saudável — explica Lynett.

Os tipos de fibras no jerimum também podem ajudar aqueles que sofrem de diarreia ou constipação, absorvendo água e ajudando as fezes a se moverem dentro do cólon. E a abóbora é um pouco mais suave no trato digestivo do que outros tipos de alimentos ricos em fibras, como couve ou feijão, que têm mais fibra e podem ser um pouco mais difíceis de digerir.



Caldo de jerimum

Os níveis de potássio da abóbora também merecem destaque. Pesquisas sugerem que consumir mais potássio pode diminuir a pressão arterial, melhorar a saúde dos ossos e diminuir o risco de derrame e pedras nos rins.

— E não se esqueça das sementes, que são comestíveis e também contêm nutrientes valiosos — indica Denee Bex, uma nutricionista e especialista em educação e cuidados com diabetes.

Com ou sem casca, as sementes de abóbora são uma boa fonte de proteína, fibra, gorduras saudáveis, ferro, magnésio e zinco. Meia xícara de sementes de abóbora sem casca, também chamadas de pepitas, contém 21 gramas de proteína e 4,5 gramas de fibra, por exemplo.

Como comer mais abóbora?

Abóbora enlatada é tão nutritiva quanto purê feito do zero. Apenas certifique-se de comprar purê de abóbora simples e não recheio de torta de abóbora, que pode ter açúcar e sódio adicionados e pode não fornecer tanta fibra.

Lynett gosta de adicionar uma colher de purê de abóbora à aveia ou ao iogurte natural e, em seguida, cobrir com uma pitada de canela e um "pequeno fio de xarope de bordo".

Se você quiser cozinhar abóbora do zero, procure por pequenas abóboras de torta no seu mercado. Ou considere visitar uma fazenda local, se houver alguma por perto, que possa cultivar uma variedade maior e mais única de abóboras.

