Os 4 benefícios inesperados de comer morangos todos os dias; saiba

A- A+

É a fruta estrela do clima quente. De cor vermelha vibrante e com um sabor delicioso que o permite se adaptar a todo o tipo de receitas culinárias, os morangos não só se destacam pela doçura e frescura, mas também pelos diversos benefícios à saúde: são ricos em nutrientes, contêm compostos antioxidantes, vitamina C e fibras, o que contribui para a melhoria do sistema imunitário, digestivo, do estado da pele e do cérebro.

Pertence à família Rosaceae e estima-se que sua origem remonta à Europa no século XVIII como um híbrido de morangos silvestres da América do Norte e do Chile. Embora tenha começado a ser cultivada na França no século XV, foi apenas no século XX que sua exploração ocorreu em larga escala. Vale ressaltar que o que hoje se entende como morango é na verdade o receptáculo da flor, onde se inserem os frutos verdadeiros, os pequenos grãos que contêm as sementes (aquênios).

Na hora de comprá-los, é importante que sejam firmes, sem saliências, com caule verde e polpa vermelha brilhante. Para aproveitar suas propriedades e eliminar os agroquímicos que possam estar presente no aliemento, a nutricionista Estela Mazzei, especialista em alimentos à base de plantas, sugere lavá-los e secá-los delicadamente para comê-los frescos e em boas condições. Além disso, para evitar que estraguem, o pedúnculo ou as folhas verdes não devem ser removidos até pouco antes de comer.

Morango: Propriedades e benefícios do seu consumo

É rico em compostos antioxidantes e fibras dietéticas que são importantes para melhorar a saúde digestiva. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) relata que os morangos também possuem proteínas, cálcio, vitamina A e C, ferro, magnésio, fósforo, niacina, folato e que são uma excelente fonte de potássio.

1. Mais vitamina C do que frutas cítricas

Segundo dados do Mercado Central de Buenos Aires, é uma das frutas mais ricas em vitamina C – um composto que melhora a condição da pele e estimula o sistema imunológico. Sua contribuição é de 88,5 mg por 100 g de fruta, consideravelmente maior do que a de alimentos cítricos como limão (62 mg) e laranja (66,4 mg).

Morangos



"Com 150 gramas de morangos, toda a necessidade de vitamina C do dia é coberta (75 mg para mulheres e 90 para homens)", enfatiza Estela. E ressalta que esse componente permite retardar o dano celular e, assim, prevenir a progressão de doenças associadas à morte celular, como doenças neurodegenerativas e sepse.

2. Previne o declínio cognitivo

O Estudo de Saúde das Enfermeiras da Universidade de Harvard avaliou a função cerebral de mais de 16.000 adultos com mais de 70 anos ao longo de seis anos e descobriu que aqueles que consumiram mais mirtilos e morangos experimentaram um menor declínio cognitivo, mantendo uma capacidade mental semelhante à de alguém até dois anos e meio mais jovem.



De acordo com as conclusões da pesquisa, estima-se que os resultados se devam à presença abundante de pigmentos vegetais como antocianidinas e flavonoides que protegem o corpo de agentes oxidantes.

3. Ácido elágico que funciona como antimutagênico

Um estudo da Universidade Nacional do Litoral (UNL) constatou que, embora o teor de ácido elágico varie de acordo com a variedade e o grau de maturação dos morangos, é muito maior nestes do que em frutas como abacaxi, banana, ameixa, pêra e frutas cítricas.



Este composto possui propriedades antioxidantes e potenciais efeitos anticancerígenos e antimutagênicos.



“Embora ainda sejam necessários estudos em todo o mundo para verificar a absorção e distribuição do ácido elágico nos tecidos e, assim, estabelecer possíveis recomendações para a ingestão diária, de acordo com os resultados obtidos, pode-se dizer que os morangos podem contribuir significativamente ao fornecer ácido elágico na dieta, o que também representa uma oportunidade para aumentar sua produção e consumo”, informa a instituição, em comunicado.

4. Hidratante e digestivo

Os morangos são uma rica fonte de fibra alimentar, que fornece propriedades prebióticas que atuam como combustível para as bactérias benéficas que vivem no intestino e, portanto, melhoram a saúde digestiva.

— Além das fibras, são baixas em calorias e muito hidratantes graças à alta porcentagem de água que possuem — esclarece a nutricionista, ao revelar que, dado esse componente, a sensação de saciedade que proporcionam é maior.

Veja também

bolívia Governo boliviano acusa Evo Morales de armar "teatro" com suposto atentado