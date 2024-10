A- A+

ALIMENTAÇÃO Consumida desde a antiguidade: maçã ajuda a reduzir a pressão arterial e o colesterol; entenda Segundo relatório da Universidade de Harvard a fruta é uma das mais populares e está entre as três mais produzidas no mundo

Para longe vão as dietas que prometiam resultados “mágicos” para dar lugar a uma nova forma de alimentação baseada em hábitos conscientes e saudáveis. Nesse caminho, as frutas e vegetais são as estrelas porque são alimentos naturais que contêm múltiplos nutrientes, essenciais para manter o correto funcionamento do organismo.

Entre elas, a maçã é um clássico que nunca sai de moda. É uma fruta consumida desde a antiguidade — os seus primeiros registos são da Ásia Central e das zonas temperadas da Europa — e que se orgulha pela quantidade de propriedades nutricionais que promovem a saúde. Por estas razões, existe um ditado saxão que a descreve perfeitamente: “uma maçã por dia mantém o médico longe”. Mas quais são os seus segredos?

Um relatório da Universidade de Harvard indica que a maçã é uma das frutas mais populares e está entre as três mais produzidas no mundo. Além disso, destacam-se pela facilidade de armazenamento e transporte e, ao contrário de muitas outras frutas, estão disponíveis o ano todo.

Para a nutricionista Lucila Rosso, ela é um alimento nobre, completo e ideal para manter em equilíbrio as funções vitais do corpo. “A maçã é excelente porque contém múltiplos nutrientes necessários ao corpo: contribui para regular a glicemia, o colesterol, a pressão arterial e a microbiota intestinal”, explica a especialista.

A esse respeito, a nutricionista Silvina Tasat, membro da Associação Argentina de Nutrição, acrescenta que seu consumo é universal. “Não tem restrições e é muito bem tolerado”, diz.

Para explicar seus benefícios, outro artigo da Universidade de Harvard cita um relatório da revista científica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, que dá conta das vantagens geradas por esta fruta. Como revelam: “Comer uma maçã de tamanho médio todos os dias ajuda a reduzir a pressão arterial, o colesterol e a inflamação”.

Aliada da saúde

O que melhor caracteriza a maçã é o alto teor de água. “Entre 80% e 85% de sua composição é líquida, então seu consumo nos proporciona uma excelente hidratação”, destaca Rosso.

Foto: Freepik

Outro ponto que diferencia esse alimento é que ele tem baixo índice calórico: “uma maçã de 100 gramas tem em média 52 calorias”, afirma Julio Bragagnolo, chefe de Nutrição e Diabetes do Hospital Ramos Mejía. Ao mesmo tempo, pelo baixo teor de gordura — 0,2 gramas — e pelo nível de saciedade que gera, “faz com que seja um alimento essencial para quem quer perder peso”, afirma o especialista.

A maçã também é rica em carboidratos. Segundo os especialistas consultados, 100 gramas contêm 14 gramas desse macronutriente “que vem na forma de frutose e para absorvê-la não precisa que o corpo libere insulina, por isso é ideal para pessoas que não têm uma boa glicemia manejo como no caso dos diabéticos”, explica Rosso.

Por outro lado, a maçã é considerada uma aliada para retardar o envelhecimento celular e fortalecer o sistema imunológico graças ao aporte de vitaminas e minerais. Como descreve Rosso, seu alto teor de vitamina C e E atua como antioxidante e anti-inflamatório, portanto “fortalece as células e previne o desenvolvimento de doenças crônicas como a hipertensão; também resfriados e gripes do dia a dia.”

Quanto aos minerais, a presença de potássio, “que se encontra na proporção de 107 miligramas por 100 gramas de maçã, é fundamental para quem tem hipertensão porque regula o nível de sódio no organismo”, afirma Rosso e. acrescenta que também é importante manter a contração ideal e a saúde muscular, especialmente em atletas ou idosos. Além disso, destaca-se a presença de cálcio e fósforo, que segundo Bragagnolo, colaboram no desenvolvimento da estrutura óssea, dentes e gengivas.

A fibra natural é outro dos nutrientes presentes nas maçãs. A casca contém algo conhecido como pectina, que absorve água e toxinas. Quando isso ocorre, forma um gel que posteriormente será eliminado, por isso “é recomendado para pessoas que sofrem de prisão de ventre ou prisão de ventre”, acrescenta Rosso. Por outro lado, a polpa da fruta contém uma fibra chamada tanino “que ajuda a diminuir os episódios de diarreia”, diz Rosso. Então, “depende se você quer ou não acelerar o trânsito intestinal, é melhor comer descascado ou com casca”, ressalta a nutricionista.

Essas fibras, por sua vez, ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL). Isto foi relatado em um relatório da Universidade de Harvard que, após analisar cinco investigações clínicas, observou que a ingestão de frutas tem impacto nas doenças cardiovasculares. Com base nisso, observaram uma melhora nos casos de consumo de maçãs frescas ou desidratadas.

As melhores formas de consumir maçã

Para incorporar todos os seus nutrientes, os especialistas consultados sugerem consumir maçãs frescas e cruas. Porém, ressaltam que existem variantes: pode ser cortado e salteado em saladas, ralado, assado no forno, em compotas ou purê. E em relação ao consumo em sucos, mencionam que não é recomendado, pois a fruta se quebra e perde nutrientes.

Por sua vez, Tasat alerta que devemos ter cuidado para não ingerir as sementes porque quando chegam ao estômago e se combinam com o ácido clorídrico, que é um dos componentes do ácido gástrico e é produzido naturalmente no estômago para ajudar na digestão dos alimentos, pode gerar cianeto, substância que impede que o oxigênio chegue às células e elas parem de funcionar.

Cheia de nutrientes, a maçã é uma alternativa para incluir na alimentação diária ao longo do ano e ao longo da vida. Além de fácil de obter, é prático de transportar e não necessita de geladeira. Uma boa alternativa na hora do lanche ou como sobremesa.

