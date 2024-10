A- A+

televisão Caio Blat se emociona ao falar sobre fim de relacionamento em programa do GNT O ator anunciou, recentemente, o término do relacionamento com Luísa Arraes

Caio Blat, 44 anos, participou, nesta segunda (28), do programa Santa ignorância, apresentado por Gabriela Prioli, no canal GNT. Ao abordarem o tema “separação”, o ator se emocionou e foi às lágrimas. Recentemente, ele anunciou o fim do relacionamento com a também atriz, Luísa Arraes.

No programa, que também teve a participação da filósofa e escritora Viviane Mosé, Gabriela Prioli perguntou a opinião do ator sobre o que ele considera traição, no que Caio respondeu:

“É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição, quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende por que tomou aquele caminho, por que fez aquilo, isso para mim é um abismo. É uma forma dificílima de traição.”

A conversa, então, se direcionou sobre a dor de um término, de uma separação.

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento, achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar”, lembrou Caio.

No último dia 22, Caio Blat anunciou o fim do casamento com a atriz Luise Arraes. Há 7 anos, viviam um relacionamento aberto e moravam em casas separadas. Ele também já foi casado com Ana Ariel, de 2001 a 2004, Maria Ribeiro, de 2007 a 2017.

Emocionado sobre o assunto, Caio continuou:

“Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele”, acrescentou.



